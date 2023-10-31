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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

رییس اداره تبلیغات اسلامی گرگان خبر داد؛

برگزاری ۴۰ برنامه شاخص با موضوع طوفان الاقصی در گرگان

برگزاری ۴۰ برنامه شاخص با موضوع طوفان الاقصی در گرگان

گرگان-رییس اداره تبلیغات اسلامی گرگان از برگزاری ۴۰ برنامه شاخص با موضوع طوفان الاقصی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد محمدزاده صبح سه شنبه در نشست تحلیلی بصیرتی مبلغان شهر گرگان با موضوع طوفان الاقصی اظهار کرد: رژیم غاصب اسراییل در یک مبارزه و در یک جنگ با جبهه مقاومت اسلامی به شکست مفتضحانه رسید.

وی افزود: جوانان غیور حماس توانستند هیمنه و ارتش پوشالی اسراییل را در هم بشکنند و پیروزی بزرگی را برای جبهه مقاومت به ارمغان بیاورند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: همه مبلغین شهر و روستاهای شهرستان گرگان در تلاش هستند با بزرگداشت شهدای غزه از آرامان های شهدا دفاع کنند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۴۰ برنامه شاخص با موضوع طوفان الاقصی در مساجد و محل‌های مردمی برگزار شد.

محمدزاده اظهار کرد: مبلغین شهرستان گرگان در هیأت‌های محل تبلیغ، مدارس و مساجد در تلاش هستند با روشنگری و بیان دستاوردهای جبهه مقاومت و جنایات رژیم غاصب اسراییل پرده از نفاق جبهه کفر و استکبار بردارند.

وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۵۰ روحانی در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرگان مشغول به فعالیت هستند، گفت: یکی از اهداف مهم مبلغین کار شبکه سازی و رساندن پیام به جامعه دینی است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: در تمدن اسلامی مبلغان در تلاش هستند مردم را به سمت توحید یگانه پرستی و ارزش‌های دینی سوق دهند.

کد مطلب 5926428

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