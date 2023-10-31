  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

رئیس شورای شهر دزفول:

شهرداری دزفول مکلف به ساماندهی دستفروشان است

شهرداری دزفول مکلف به ساماندهی دستفروشان است

دزفول- رئیس شورای شهر دزفول گفت: شهرداری دزفول مکلف شده در روزهای آینده همه دستفروشان را شناسایی و نسبت به ساماندهی آنها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر موسوی فخر پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به ورود معاونت امور شهر و اجراییات شهرداری به ساماندهی دستفروشان در شهرستان دزفول تاکید کرد: زیباسازی سیما و منظر شهری به گونه‌ای که شایسته شهروندان باشد، اولویت شورای شهر و شهرداری است.

وی افزود دستفروشان سطح شهر به ویژه در معابر مرکزی باید به گونه‌ای ساماندهی شوند که خدشه‌ای به سیمای شهری و مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود.

موسوی فخر ادامه داد: معضل بی کاری باعث شده بخشی از جامعه به سمت مشاغلی همچون دستفروشی بروند که در حال حاضر با مازاد دستفروش در سطح شهر مواجه شده‌ایم.

وی با بیان اینکه ساماندهی این صنف باید سال‌های قبل انجام می‌شد، خبر داد: شهرداری دزفول مکلف شده در روزهای آینده همه دستفروشان را شناسایی و نسبت به ساماندهی آنها به گونه‌ای که برای عابرین پیاده و مغازه‌ها مزاحمتی ایجاد نشود، اقدام کند و پس از این ساماندهی هیچ دستفروش جدیدی اجازه فعالیت در مناطق مرکزی شهر را نخواهد داشت.

کد مطلب 5926429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها