شهید محمدزاده با ایجاد وحدت نقشه دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح سه شنبه در اجلاسیه شهدای وحدت، یادواره سردار شهید رجبعلی محمدزاده که در مصلای امام خمینی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: اتحاد مسلمانان در دنیا باید به عنوان یک هدف قرار بگیرد و شهیدان محمدزاده و شوشتری درصدد ایجاد این اتحاد به صورت عملیاتی در منطقه سیستان و بلوچستان بودند.

استاندار خراسان شمالی شهادت شهیدان محمدزاده و شوشتری را نقطه عطف ادامه اتحاد و انسجام مسلمان دانست و افزود: شخصیت سردار شهید محمدزاده و شوشتری و نقش آفرینی آنان در منطقه سیستان و بلوچستان به گونه‌ای بود که استعمارگران و خواهان سلطه در ایران درصدد از بین بردن آن بودند.

استاندار خراسان شمالی خاطرنشان کرد: شهیدان شوشتری و محمدزاده با حضور خود در میان مردم سیستان و بلوچستان و سران قبایل اهل سنت منطقه، سیاست‌های استکبار جهانی مبنی بر تفرقه را نقش بر آب کردند و بالاخره با شهادت خویش همراه برادران اهل سنت، شهدای وحدت شدند.

وی اضافه کرد: وحدتی که این دو شهید به دنبال آن بودند و اتحاد همه ی مسلمانان، باید یک هدف راهبردی برای پیشگیری از جنایات استکبار در سرزمین‌های اسلامی به ویژه غزه مظلوم باشد.



حسین نژاد تاکید کرد: اگر جهان اسلام متحد شوند اسرائیل دیگر قادر به جولان دادن نخواهد بود لذا این اتحاد مسلمانان در دنیا باید به عنوان یک هدف قرار بگیرد.

وی با اشاره به نزدیکی ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز گفت :۱۳ آبان نقطه عطف دیگری بود چون مقارن با تبعید امام راحل و شهادت دانش آموزان است.

استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: امیدواریم با حضور قوی و پررنگ در ۱۳ آبان ماه، تجدید میثاق دیگری با امام راحل و آرمان‌های وی داشته باشیم زیرا در این حضورها دشمنان با مشاهده اتحاد و انسجام، تصمیم گیری های متفاوتی خواهند داشت لذا در این روز دین خود را به شهدا و امام راحل ادا خواهیم کرد.