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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۵۱

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

اهدای اعضای نوجوان مشهدی به ۵ بیمار جانی دوباره بخشید

اهدای اعضای نوجوان مشهدی به ۵ بیمار جانی دوباره بخشید

مشهد- مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اهدای عضو دختر نوجوان ۱۶ ساله مرگ مغزی شده ساکن مشهد به پنج بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و سیصد و هشتاد و ششمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، سارا داهیم، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد، پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کلیه‌های زنده یاد داهیم در بیمارستان منتصریه به ۲ مرد ۳۵ و ۲۴ ساله ساکن مشهد، که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند، اهدا و پیوند شد.

کد مطلب 5926442

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