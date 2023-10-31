اهدای اعضای نوجوان مشهدی به ۵ بیمار جانی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در هزار و سیصد و هشتاد و ششمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، سارا داهیم، بیمار مرگ مغزی معرفی شده از بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد، پس از تأیید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: کلیه‌های زنده یاد داهیم در بیمارستان منتصریه به ۲ مرد ۳۵ و ۲۴ ساله ساکن مشهد، که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند، اهدا و پیوند شد.