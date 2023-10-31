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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

سردار هادیان‌فر عنوان کرد؛

اجرای طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل از امروز در تهران

اجرای طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل از امروز در تهران

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل از امروز در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ از طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل (شماره گذاری و تعویض پلاک) با حضور سردار سیدکمال هادیان‌فر رونمایی شد.

اجرای طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل از امروز در تهران

وی گفت: شماره‌گذاری خودروها به سه صورت شماره‌گذاری حضوری، خدمات اینترنتی و خدمات درب منزل عملیاتی می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه ۸۵ درصد اقدامات مربوط به شماره گذاری خودروها به صورت اینترنتی و از طریق برنامه کاربردی انجام می‌شود، افزود: شماره گذاری خودرو در درب منازل خدمت جدیدی است که برای خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان، معلولان، افراد کهنسال که مراجعه حضوری برای آنان سخت است و همچنین سایر افرا متقاضی انجام می‌شود.

اجرای طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل از امروز در تهران

وی گفت: افراد برای دریافت نوبت باید به سایت سخا مراجعه کنند. با اجرای این طرح صفر تا صد نقل و انتقال در محل انجام می‌شود و نیازی نیست به مراکز شماره گذاری خودرو مراجعه شود.

سردار هادیان‌فر افزود: اجرای این طرح به صورت آزمایشی در تهران اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند به صورت اینترنتی ثبت‌نام خود را تکمیل کنند و همکاران راهور فردای همان روز تمام مراحل شماره‌گذاری را درب منزل انجام خواهند داد.

اجرای طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل از امروز در تهران

سردار هادیان‌فر توضیح داد: خودروهای ویژه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده و تمامی امکانات تعویض پلاک در آن تعبیه شده است تا به سیستم مراکز تعویض پلاک متصل باشند.

وی در خصوص اجرای سراسری آن گفت: هر چقدر استقبال از این طرح شود در آینده در سایر استان‌ها هم اجرایی می‌شود.

کد مطلب 5926446

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