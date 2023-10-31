اجرای طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل از امروز در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ از طرح آزمایشی خدمات پلاک خودرو درب منزل (شماره گذاری و تعویض پلاک) با حضور سردار سیدکمال هادیان‌فر رونمایی شد.

وی گفت: شماره‌گذاری خودروها به سه صورت شماره‌گذاری حضوری، خدمات اینترنتی و خدمات درب منزل عملیاتی می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه ۸۵ درصد اقدامات مربوط به شماره گذاری خودروها به صورت اینترنتی و از طریق برنامه کاربردی انجام می‌شود، افزود: شماره گذاری خودرو در درب منازل خدمت جدیدی است که برای خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان، معلولان، افراد کهنسال که مراجعه حضوری برای آنان سخت است و همچنین سایر افرا متقاضی انجام می‌شود.

وی گفت: افراد برای دریافت نوبت باید به سایت سخا مراجعه کنند. با اجرای این طرح صفر تا صد نقل و انتقال در محل انجام می‌شود و نیازی نیست به مراکز شماره گذاری خودرو مراجعه شود.

سردار هادیان‌فر افزود: اجرای این طرح به صورت آزمایشی در تهران اجرا می‌شود و متقاضیان می‌توانند به صورت اینترنتی ثبت‌نام خود را تکمیل کنند و همکاران راهور فردای همان روز تمام مراحل شماره‌گذاری را درب منزل انجام خواهند داد.

سردار هادیان‌فر توضیح داد: خودروهای ویژه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده و تمامی امکانات تعویض پلاک در آن تعبیه شده است تا به سیستم مراکز تعویض پلاک متصل باشند.

وی در خصوص اجرای سراسری آن گفت: هر چقدر استقبال از این طرح شود در آینده در سایر استان‌ها هم اجرایی می‌شود.