به گزارش خبرنگار مهر، علی معدنی پور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز پیش از ظهر سه‌شنبه با رضا فرخ نژاد مدیرکل صداوسیمای مرکز البرز دیدار و گفت‌وگو کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز در این دیدار ضمن تقدیر از تعامل دوسویه صداوسیما با حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: صداوسیمای مرکز البرز در سال‌های فعالیت در استان البرز به عنوان یکی از بازوان توانمند حوزه کتاب و کتابخوانی در انعکاس اخبار، پوشش برنامه‌ها و آگاهی بخشی به جامعه بوده است.

معدنی‌پور رویکرد نهاد کتابخانه‌ها و افزایش خدمات کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های عمومی نسبت به گذشته را جهشی مثبت در عرصه فرهنگی کشور عنوان کرد و تاکید کرد: امروز آنچه که در کتابخانه‌های عمومی با تلاش همکاران و کتابداران در حال وقوع است اقدامات متنوع فرهنگی در بخش‌های مختلف و تلاش برای تأثیر واقعی با کتاب و کتابخوانی در زندگی مردم است و رسانه ملی فرصتی برای فرهنگ سازی عمیق و منطقی در حوزه کتابخوانی است.

وی با بیان اینکه علی رغم کمبود سرانه‌های کتابخانه ای، خدمات در کتابخانه های عمومی افزایش داشته است عنوان داشت: نهاد کتابخانه های عمومی در بخش کودک و نوجوان دغدغه مند است و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی خود در این حوزه را با تقویت بخش‌های کتابخانه ای و حتی راه اندازی کتابخانه های تخصصی بروز داده است که در استان البرز نیز با احداث کتابخانه عمومی کودک و نوجوان قاصدک فردیس و فعالیت‌های چشمگیر در سطح کشوری محقق شده است و در بخش‌های دیگر همچون کتابخانه های روستایی و سیار، بخش نابینایان، بخش ناشنوایان یکی از معدود مراکز فرهنگی در حال خدمت هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز در پایان با اشاره به هفته کتاب در نیمه دوم آبان ماه و روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار افزود: برنامه‌های متنوعی در سراسر استان البرز در جهت ترویج فرهنگ غنی کتاب و کتابخوانی بر اساس زیست بوم البرز و ظرفیت‌های کتابخانه های عمومی برنامه ریزی و طراحی شده که انعکاس آن می‌تواند موجب شو ر و انگیزه خواندن در جامعه و نسل جدید شود.

لزوم تولید محتوا و انعکاس اخبار در بخش‌های کتاب و کتابخوانی

همچنین فرخ نژاد مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز در این دیدار به تعامل مرکز البرز در تولید محتواهای مرتبط با فعالیت‌های مجموعه کتابخانه های عمومی استان اشاره و به تولید محتوا و انعکاس اخبار در بخش‌های کتاب و کتابخوانی و ترویج این فرهنگ پسندیده تأکید کرد.