به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرمانداری کرج برای ثبت نام حضوری داوطلبان خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه کرج آماده می‌شود.

وی بیان کرد: طبق جدول زمانبندی، ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه به مدت هفت روز از ساعت ٨ تا ۱٨ در فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان انجام خواهد شد و در همین راستا نیز زیرساخت‌های لازم برای ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری فراهم شده است.

فرماندار ویژه شهرستان کرج با اشاره به در پیش بینی زیرساخت‌های در نظر گرفته شده برای ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در محل فرمانداری کرج متذکر شد: در محل وزارت کشور نیز این امکان برای ثبت نام حضوری داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ اعلامی فراهم خواهد بود.