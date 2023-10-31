توانمندسازی و اشتغال مددجویان دغدغه اصلی کمیته امداد است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی صبح سه شنبه در سفر به ایوان و دیدار با فرماندار این شهرستان گفت: اولویت‌های اصلی کمیته امداد در خدمت رسانی اشتغال آفرینی، مسکن و حوزه‌های فرهنگی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک‌ها در فرایند اشتغال آفرینی برای نیازمندان همراه اصلی کمیته امداد هستند درخواست ما این است که شورای اشتغال و بانک‌ها این مهم را مورد توجه قرار دهند.

فرماندار ایوان نیز در این دیدار گفت: کمیته امداد از زمان تأسیس خدمات ماندگار و کم نظیری را به مردم محروم ارائه داده است.

اکبری افزود: در شهرستان ایوان در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی در راستای محرومیت زدایی انجام گرفته و خانواده‌های زیادی به توانمندسازی رسیده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خصوصاً مددجویان که آسیب پذیر هستند رفع مشکلات عدیده مردم خصوصاً تأمین مسکن گسترش فعالیت‌های کمیته امداد بسیار ضروری است.

فرماندار ایوان افزود: در خصوص تامین زمین برای مسکن نیازمندان کمیته امداد و بهزیستی در ایوان در حال رایزنی هستیم و در آینده این مشکل برطرف می‌شود.

وی گفت: به لحاظ اینکه در ایوان توسط امداد خدمات همه جانبه‌ای به نیازمندان ارائه می‌شود فرمانداری این شهرستان با تمام توان خود در کنار این نهاد خواهد بود.