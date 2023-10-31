مجتمع آبرسانی ورزقان ۸۸ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز سه شنبه در بازدید از فاز دوم مجتمع آبرسانی ورزقان اظهار کرد: این پروژه با اجرای ۱۱۰ کیلومتر خط لوله، ایجاد مخزن در روستای چراغان و حفر هشت چاه از سوی شرکت آب و فاضلاب و مجری قرارگاه امام حسن (ع) در حال اجراست و همه مخزن‌ها و شبکه‌های مسیر انتقال آب بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح محرومیت زدایی و ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی است، افزود: در اجرای این پروژه از منابع و اعتبارات ملی، استانی و مسوولیت‌های اجتماعی شرکت مس سونگون استفاده شده است.

فتح زاده گفت: ساخت مجتمع آبرسانی ورزقان از سال ۱۴۰۰ شروع شده و مبلغ اعتباری طرح ۲ هزار میلیارد ریال است