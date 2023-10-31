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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۵

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی:

مجتمع آبرسانی ورزقان ۸۸ درصد پیشرفت دارد

مجتمع آبرسانی ورزقان ۸۸ درصد پیشرفت دارد

تبریز-سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصدی مجتمع آبرسانی ورزقان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز سه شنبه در بازدید از فاز دوم مجتمع آبرسانی ورزقان اظهار کرد: این پروژه با اجرای ۱۱۰ کیلومتر خط لوله، ایجاد مخزن در روستای چراغان و حفر هشت چاه از سوی شرکت آب و فاضلاب و مجری قرارگاه امام حسن (ع) در حال اجراست و همه مخزن‌ها و شبکه‌های مسیر انتقال آب بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح محرومیت زدایی و ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی است، افزود: در اجرای این پروژه از منابع و اعتبارات ملی، استانی و مسوولیت‌های اجتماعی شرکت مس سونگون استفاده شده است.

فتح زاده گفت: ساخت مجتمع آبرسانی ورزقان از سال ۱۴۰۰ شروع شده و مبلغ اعتباری طرح ۲ هزار میلیارد ریال است

کد مطلب 5926484

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