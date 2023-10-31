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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

با حضور وزیر آموزش و پرورش؛

۸ مدرسه نوساز به طور همزمان در پاکدشت افتتاح شد

۸ مدرسه نوساز به طور همزمان در پاکدشت افتتاح شد

پاکدشت- هشت مدرسه به طور همزمان با حضور وزیر آموزش و پرورش در پاکدشت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه و با حضور رضا مراد صحرایی آئین افتتاح و بهره برداری از هشت مدرسه در پاکدشت برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این آئین اردستانی فرماندار پاکدشت، بشیری نماینده مردم در مجلس، مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند و آئین افتتاح در آموزشگاه شهید «علی لندی» پاکدشت برگزار شد.

۸ مدرسه نوساز به طور همزمان در پاکدشت افتتاح شد

گفتنی است که با افتتاح این هشت مدرسه، ۷۸ کلاس به سرانه آموزشی شهرستان پاکدشت اضافه شده و با توجه به استفاده برخی مدارس در دو نوبت صبح و عصر، بالغ بر ۳۰۰۰ دانش‌آموز از این مدارس استفاده می‌کنند.

۸ مدرسه نوساز به طور همزمان در پاکدشت افتتاح شد

لازم به ذکر است که با این افتتاح چهار مدرسه در روستاهای «علی‌آباد» و «عباس‌آباد»، یک مدرسه در روستای «حصار مهتر» و همچنین سه مدرسه در شهر پاکدشت و شهرک مدائن با هدف استفاده دانش‌آموزان به بهره‌برداری رسید و از این تعداد، پنج مدرسه توسط خیران، دو مدرسه توسط بنیاد برکت و یک انبوه‌ساز و همچنین یک مدرسه توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران ساخته و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

کد مطلب 5926492

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