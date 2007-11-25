13 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در کرج تخریب شد

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تخریب این ساختمانها بر اساس اجرای طرح ویژه مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان کرج صورت گرفته است.

وی افزود: ساخت و سازهای غیر مجاز بیشتر در مناطق ماهدشت و فردیس کرج صورت گرفته و این طرح به صورت جدی در این مناطق دنبال و اجرا می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: این واحدها به دلیل نداشتن پروانه ساخت و پس از شکایت مردمی تخریب می شوند و صاحبان این واحدها علاوه بر تخریب ملزم به پرداخت جریمه نیز می شوند.

فرهادی یادآور شد: در این طرح، کارشناسان قضایی دادسرای کرج و سایر دستگاههای نظارتی طرحهای ویژه شرکت دارند و نظارت مستمر و نامحسوس بر ساخت و سازهای حریم رودخانه کرج و سد امیرکبیر از جمله موارد این طرح بوده است.