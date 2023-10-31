دانش آموزان دختر کرجی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین گروه دانش آموزان دختر ظهر سه‌شنبه با حضور حجرگشت، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، قلیزاده، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ کرج، سرهنگ شعبانی، فرمانده سپاه ناحیه امام هادی (ع)، فرمانی، مسئول بسیج دانش آموزی استان البرز و سایر مسئولان استانی و شهری از امامزاده طاهر (ع) رهسپار سرزمین نور شدند.

گفتنی است ۱۴۲ نفر دانش آموزان مدارس دخترانه آینده سازان، فاطمه پزشکی، مادر، حضرت مریم (س)، مهدیه، تهذیب، فاطمه الزهرا (س)، شهید فیاضی با هدف آشنایی با مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند تا از مناطق جنگی بازمانده از جنگ ایران و عراق و یادمان‌ها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس بازدید کنند.