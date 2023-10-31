به گزارش خبرنگار مهر، علی حجرگشت ظهر سه‌شنبه در همایش ۲ هزار دانش آموز استان البرز که به مناسبت گرامیداشت شهید محمد حسین فهمیده در حسینه ثارالله سپاه استان البرز برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی و یاد خاطره شهید والامقام محمد حسین فهمیده اظهار کرد: شهید فهمیده بهترین الگو برای نسل جوان است.

وی ادامه داد: برگزاری این مراسم باشکوه و مراسم به این شکل با هدف بزرگداشت این شهید عزیز نشان‌دهنده زنده بودن شهید فهمیده و شهید فهمیده‌ها است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به جان فشانی‌های نوجوانان و جوانان در ادوار مختلف و رویدادهای مختلف انقلاب اسلامی گفت: نباید یک تصویر دست نیافتنی از شهدا ایجاد کنیم و شهدا نیز مثل سایر جوانان و نوجوانان دوره خود بودند اما در یک مقطع خاص این جانفشانی امکان بروز پیدا کرد و شهدای مدافع حرم در عصر حاضر و میدان‌های مختلف انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر شاهدی برای همین موضوع است.

وی با توجه به الگوسازی‌های کاذب برای نوجوانان شهدا را بهترین الگو برای جوانان و نوجوان دانست و متذکر شد: شهید فهمیده بهترین الگو برای نسل جوان است.