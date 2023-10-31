به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، به تجربه‌های قبلی خودتان یا دیگران از سفرهای هوایی که دقت کنید، متوجه می‌شوید که بعضی از سفرها در ذهن‌تان ماندگارتر شدند؛ چون شروع و پایان خوبی داشتند؛ اما ممکن است بعضی اوقات هم برایتان پیش آمده‌باشد که راضی نبودن از پروازتان باعث خراب شدن تمام خاطرات سفرتان شود. برای این‌که وقتی بلیط هواپیما می‌گیرید، ترس و نگرانی تجربه‌های تلخ باعث آزارتان نشوند؛ بهتر است به سراغ ایرلاین‌هایی بروید که نسبت به بقیه محبوب‌تر هستند و خدمات بهتری ارائه می‌دهند. در ادامه چند مورد از بهترین ایرلاین‌های فعال داخلی و خارجی را به شما معرفی می‌کنیم که برای خرید بلیط هواپیما از آن‌ها استفاده کنید.

ایرلاین سنگاپورایر

اگر به دنبال آن هستید که بلیط هواپیما خارجی شما بی‌نقص باشد، ایرلاین سنگاپور را انتخاب کنید. این شرکت هواپیمایی یکی از گزینه‌هایی برتر در جهان است. اگر بگوییم که در تمام لحظات سفر با هواپیماهای این ایرلاین، لذت را تجربه می‌کنید، اغراق نکرده‌ایم؛ چون این ایرلاین پیشرفته‌ترین سرگرمی‌های صوتی و تصویری را در اختیارتان می‌گذارد. علاوه‌بر این، بهترین سرآشپزهای دنیا را به کار گرفته است تا غذاهای خوشمزه بین‌المللی را برای شما سرو کنند.

ایرلاین امارات‌ایر

این ایرلاین برای امارات متحده عربی است. این کشور در زمینه هواپیمایی هم مانند سایر حوزه‌ها پیشرفت چشمگیری داشته است که می‌توانید آن را برای رزرو بلیط هواپیما انتخاب کنید. تفاوتی ندارد که می‌خواهید به کدام شهر و کشور سفر کنید؛ چون هواپیماهای ایرلاین امارات شما را به تمام آن‌ها می‌برند. کشورهای خاورمیانه، آسیای شرقی، آمریکای شمالی و جنوبی تنها بخشی از پروازهای این ایرلاین را تشکیل می‌دهند.

ایرلاین لوفت هانزا

برای رزرو بلیط هواپیما می‌توانید به لوفت هانزا هم اعتماد کنید. این شرکت آلمانی هم به اکثر مقاصد مختلف سفر پرواز دارد و جز گزینه‌هایی است که به کشورهای مختلف پرواز مستقیم دارد؛ بنابراین، علاوه‌بر کیفیت با لوفت هانزا خیالتان راحت باشد که می‌توانید با هواپیماهای آن به سراغ مقاصد مختلفی در سراسر کشور بروید.

ایرلاین ترکیش ایر

اگر دلتان می‌خواهد تمام کارهای سفرتان با یک ایرلاین باشد، بهتر است به سراغ هواپیمایی ترکیش بروید. تفاوتی ندارد که به دنبال بلیط ارزان هواپیما هستید یا رزرو هتل؛ چون در هر دو صورت ترکیش ایر برای شما چاره مناسب را پیدا می‌کند. این شرکت که حدود ۳۰۰ فروند هواپیما در اختیار دارد، علاوه‌بر ارائه پرواز به مقاصد مختلف دنیا برای اجاره ماشین و رزرو هتل هم همراه مناسبی برای شما است.

ایرلاین قطرایرتور

در میان بهترین پروازها، شرکت هواپیمایی قطر هم فعال است. این شرکت به کشورهای مختلفی در تمام قاره‌ها پرواز دارد و می‌توانید تمام سفرهایتان را با آن انجام دهید؛ چون هواپیماهای زیادی دارد و برای سلیقه‌های مختلف، کلاس‌های پرواز اکونومی، بیزینس و فرست را فراهم کرده است.

ایرلاین ماهان‌ایر

در میان شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، می‌توانید برای خرید بلیط هواپیما خارجی و داخلی از طریق ماهان اقدام کنید. این شرکت خصوصی بوده و در تمام پروازها تلاش کرده که بهترین تجربه را برای مسافران رقم بزند؛ به همین خاطر، سرگرمی‌هایی ویدئویی و موسیقی را برای مسافران فراهم کرده‌است. علاوه‌بر این، بخش بیزینس کلاس آن اینترنت رایگان دارد.

ایرلاین آتا

آتا شاید محبوب‌ترین شرکت هواپیمایی در میان گزینه‌های مختلف باشد؛ چون نرخ حوادث آن پایین است و تا الان کسی با آن دچار آسیب نشده است. همین‌طور، از آن‌جایی که این شرکت تنها کلاس پرواز اکونومی را ارائه می‌دهد؛ پس، ارزان‌ترین بلیط هواپیما را در میان گزینه‌های آن می‌توانید پیدا کنید.

ایرلاین ایران‌ایر

درست است که پروازها کوتاه‌تر از روش‌های دیگر سفر هستند؛ اما در همان مدت کوتاه هم لازم است آرامش و رعایت حریم خصوصی را جدی گرفت. در شرکت هواپیمایی ایران‌ایر این مساله در نظر گرفته‌شده‌است. اگر می‌خواهید در کنار ارزان‌ترین بلیط هواپیما، بهترین صندلی با فاصله از بقیه هم نصیبتان شود، ایران ایر را انتخاب کنید. فاصله میان صندلی‌ها به اندازه‌ای است که می‌توانید بدون هیچ مشکلی در طول پرواز استراحت کنید.

ایرلاین کیش‌ایر

شرکت هواپیمایی کیش‌ایر به تمام شهرهای بزرگ ایران پرواز دارد. در این مسیرها هم تلاش می‌کند که خدمات باکیفیتی به مسافران خود هدیه دهد. برای همین، به سراغ گواهینامه‌های مختلف مانند IOSA رفته تا تمام کارهای لازم را با استاندارد درست و مناسب پیگیری کند.

ایرلاین قشم‌ایر

قشم ایر تنها با یک هواپیما شروع به کار کرد؛ اما به بودن در همان نقطه اکتفا نکرد. الان بهترین خدمات را برای میزبانی از مسافران آماده کرده است و برای خرید بلیط هواپیما می‌توانید آن را انتخاب کنید. این ایرلاین به شهرهای مختلف ایران پرواز دارد؛ اما در کنار آن، پروازهای خارجی به شهرهای اطراف ایران مانند دبی و مسقط هم برقرار است.

انتخاب بلیط هواپیما ارزان و باکیفیت در فلای تودی

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