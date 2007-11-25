به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، رئیس جمهور قانون تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله نامه اتحاد بینالمللی مخابرات (ITU) طی کنفراسن سران مختار (مراکش 2002) و اجازه تسلیم اسناد آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده جهت اجراء ابلاغ نمود.
بر اساس این قانون اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در اساسنامه و مقاولهنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) و آییننامه مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه طی کنفراسن سران مختار (مراکش ـ 2002) مشتمل بر چهارده مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و بیست و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاولهنامه و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به آییننامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه با رعایت حق شرطهای ایران تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود.
بر این اساس درخصوص بند (ج) حق شرط های دولت جمهوری اسلامی ایران، رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.
همچنین از جمله حق شرط های ایران محفوظ نگه داشتن حق انجام هرگونه اقدامی که لازم بداند یا برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری باشد، در صورتی که سایر اعضاء به هر نحوی از انحاء مفاد اساسنامه و مقاولهنامه فعلی اتحادیه بینالمللی مخابرات (مراکش ـ 2002) یا ضمائم یا پروتکلها و مقررات منضم بدان را نادیده بگیرند و نیز حفاظت از منافعش در صورت که برخی از کشورهای عضو، در پرداخت هزینههای اتحادیه مشارکت ننمایند یا این که حق شرط سایر کشورهای عضو، خدمات مخابراتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره بیندازد. ،می باشد.
بر اساس این قانون عدم تعهد به هر یک از بندهای اساسنامه و مقاولهنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات (مراکش ـ 2002) که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد و ارائه هر نوع حق شرط یا بیانیه دیگر تا زمانی که اساسنامه و مقاولهنامه اتحادیه بینالمللی مخابرات (مراکش ـ 2002) به تصویب برسد و همچنین امضاء و تصویب مصوبات نهایی کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، برای کشور عضو (ITU) تحت نام «اسرائیل» معتبر نبوده و به هیچوچه به منزله به رسمیت شناختن آن به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، از دیگر حق شرط هایی است که ایران برای خود محفوظ داشته است.
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