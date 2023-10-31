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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

رییس حفاظت محیط زیست فردیس:

دوستداران حیات وحش پرندگان مصدوم را به محیط زیست تحویل دادند

دوستداران حیات وحش پرندگان مصدوم را به محیط زیست تحویل دادند

فردیس- رییس اداره حفاظت محیط زیست فردیس گفت: دوستداران حیات وحش دو پرنده مصدوم شامل یک عدد دلیجه و یک عدد حواصیل را به مأموران محیط زیست تحویل دادند.

سعید سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوستداران حیات وحش دو پرنده مصدوم شامل یک عدد دلیجه و یک عدد حواصیل را به مأموران محیط زیست شهرستان فردیس تحویل دادند.

وی بیان کرد: این پرندگان مصدوم پس از ثبت اطلاعات مورفولوژیکی و بیومتری به مرکز تیمار و نگهداری حیات وحش کردان انتقال داده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فردیس افزود: در راستای افزایش ارتقای سطح مشارکت و ترغیب و تشویق شهروندان به کمک به حیات وحش مصدوم از دوستدار محیط زیست قدردانی شد.

وی همچنین از مردم خواست که در صورت مشاهده هر گونه حیات وحش مصدوم یا بیمار در حوزه محیط زیست فردیس مراتب را از طریق تلفن ۳۶۶۲۶۸۴۲ به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 5926522

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