کتاب «آن چهارده نفر» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آن چهارده نفر» نوشته محمد تقی اختیاری به تازگی با تصویرگری کمال طباطبایی توسط انتشارات نیستان به چاپ چهارم رسیده است. این کتاب دربرگیرنده ۱۱ قطعه ادبی است که با منظری نو و نگاهی متفاوت به روایت زندگی چهارده معصوم (ع) پرداخته است.

محمدتقی اختیاری نویسنده این‌کتاب متولد ۱۳۳۶ تهران است. وی از سال ۱۳۵۸ در مدارس تهران با عنوان معلم و مشاور مشغول به کار بوده است. در کنار آن با نگارش داستان نمایشنامه و قطعات ادبی برای گروه‌های سنی مختلف قلم زده و در جشنواره‌های مختلف جایزه کسب کرده؛ از جمله کتاب سال جمهوری اسلامی ۱۳۸۵ و جشنواره مطبوعات ۱۳۷۵. کتاب‌های «تماشای آفتاب» و «مجموعه یونانیان و بربرها» این نویسنده نیز برنده کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

اختیاری در حوزه‌ تاریخ و دین برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان می‌نویسد. از آخرین آثار او می‌توان به کتاب «سفر به خیر» اشاره کرد که با موضوع دعا برای مقاطع سنی ابتدایی و راهنمایی منتشر و کاندید کتاب فصل شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«آن روزها جمعه‌ها نام تو را داشتند، نام زیبای تو را، و هنوز تیرک‌های فلزی بر روی بام‌ها سبز نشده بود و کسی انتظار آمدنت را «رسوبات کهن» نمی‌دانست. وقتی به شب‌های جمعه می‌رسیدیم، پدر زود به خانه می‌آمد. اولِ غروب، کنار حوض زانو می‌زد و دست می‌برد در آب زلال. بعد روی تخت چوبی، کنار درخت سیب، سجاده‌اش را پهن می‌کرد و زیر آسمان خدا قامت می‌بست. بعد از نماز، شروع می‌کرد با تو حرف زدن. من می‌شنیدم و گونه‌های خیسش را می‌دیدم. وقتی نان و پنیر شامش را می‌خورد، رو می‌کرد به ما و می‌گفت: امشب را زود بخوابید، فردا جمعه است. شاید همان روز باشد. درست مثل شب‌هایی که می‌خواست سفر کند، آخرین سفارش‌ها را به مادر می‌کرد و حساب نانوا و بقال را یادش می‌انداخت.

چاپ چهارم این کتاب با ۷۲ صفحه خشتی عرضه شده است.