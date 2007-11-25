حملات 11 سپتامبر را من سازماندهی کردم!

به گزارش خبرگرای مهر به نقل از هفته نامه ساندی تایمز، "لوعای الساکا" که هم اکنون در یک سلول انفرادی در زندانی در 60 مایلی شرق استانبول زندای است؛ به تازگی جزئیات جدیدی از اقدامات خود در شبکه القاعده را فاش کرده که بر اساس این اعترافها، او فرد شماره یک القاعده در اروپا، ایران، سوریه و ترکیه محسوب می شده است.

به نوشته ساندی تایمز، هم اکنون تنها ملاقات کننده الساکا،"عثمان کاراهان" وکیل اوست که اعترافهای این فرد سوری 34 ساله را به بیرون از زندان منتقل می کند.

الساکا که در آگوست سال 2005 و با نام جعلی "ارکان اوزر" در جنوب شرقی شهر دیاربکر بازداشت شد؛ اتهامات بیشماری همچون بمبگذاری کنسولگری انگلیس، شعبه بانک HSBC و همچنین منفجر کردن دو پرستشگاه یهودیان در ترکیه، قتل یک شهروند انگلیسی و اقدام برای غرق کردن یک کشتی اسرائیلی در سواحل ترکیه را در پرونده خود دارد.

لازم به ذکر است در جریان بمب گذاری در کنسولگری انگلیس در ترکیه در سال 2005 ، دست کم 27 نفر کشته شدند.

به گزارش مهر، الساکا که 16 نام مستعار داشته به این نکته نیز اعتراف کرده که مدتی را با "ابومصعب الزرقاوی" فرمانده القاعده در عراق که سال گذشته در حمله هوایی آمریکا کشته شد؛ در مناطق مختلف عراق سپری کرده و نیروهای القاعده در این کشور را آموزش داده است.

بر اساس گفته های وکیل الساکا، او فرزند یک کارخانه دارثروتمند سوری است که در شهر حلب سوریه به دنیا آمده، زمانی که جنگ بوسنی در اوایل دهه 1990 آغاز شد الساکا سوریه را ترک کرده و به بوسنی رفت تا در آنجا به مبارزه بپردازد، سپس الساکا در ترکیه اقامت کرد و "سرویس مجاهدین" را در این کشور راه اندازی کرد، این گروه در جنگ بوسنی و جنگهای چچن دارو و وسایل پزشکی به این کشورها ارسال کرده و جنگجویانی را که از کشورهای اردن، لبنان، سوریه، کشورهای حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا و آفریقای جنوبی به ترکیه آمده بودند،آموزش می داد.

سپس الساکا در تماسی تلفنی با "ایبن الخطاب" آخرین فرماندهی که مسئولیت نیروهای خارجی در برابر روسیه را بر عهده داشت متوجه شد که باید نیروهای خود را به چچن و افغانستان اعزام کند، زیرا شرایط در این مناطق بسیار حساس بود. این اقدام الساکا او را با "ابوزبیده" یکی از بلندپایه ترین فرماندهان القاعده که یک مرکز آموزشی برای جنگجویان خارجی در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان دایر کرده بود، آشنا کرد. الساکا سپس به علت شرکت در یک بمبگذاری در کشور اردن به همراه ابوزبیده در سال 2000 برای مدتی به زندان افتاد.

به گزارش مهر، ساندی تایمز نوشت : یکی از مهمترین مسئولیتهای الساکا، تهیه گذرنامه برای جنگجویانی بود که از پاکستان به افغانستان منتقل می شدند. سپس الساکا به ترکیه بازگشت و فعالیتهای خود را در کوه های "یالووا" متمرکز کرد، البته پلیس ترکیه در آن زمان متوجه فعالیتهای او بود، ولی چون این فعالیتها به زیان ترکیه نبود، اقدامی برای بازداشت الساکا انجام نشد.

بر اساس اعترافات الساکا که توسط وکیل وی منتشر شده، بزرگترین اقدام الساکا در سال 1999 زمانی که چهار تبعه عربستانی برای دیدن آموزشهای نظامی با هدف حضور در چچن، به ترکیه وارد شدند، آغاز شد، این چهار نفر از افرادی بودند که در حملات 11 سپتامبر شرکت داشتند. این چهار تبعه عربستانی شامل "احمد" و "حمزه القامدی" دو هواپیماربایی بودند که هواپیمای آنها به برج جنوبی، برجهای تجارت جهانی برخورد کرد؛"سعید القامدی" که هواپیمای او در پنسیلوانیا منهدم شد و "نواف الحمزی" که در حمله به ساختمان پنتاگون کشته شد.

بر همین اساس، "ماجد موقد" و "صاتام الصاقمی" که آنها نیز در جریان برخورد هواپیماها به ساختمان پنتاگون و برج شمالی برجهای تجارت جهانی کشته شدند نیز در نزد الساکا آموزش دیده بودند.

به نوشته ساندی تایمز، الساکا پس از حوادث 11 سپتامبر مدتی را در افغانستان سپری کرد.