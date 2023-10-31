به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد محمدرضا معصومی صبح سه شنبه در همایش سیاسی در جمع فرماندهان و افسران ارشد یگان‌های ارتش در استان خراسان رضوی اظهار کرد: نیروهای مسلح ایران با آمادگی کامل کوچک‌ترین تهدید و حماقتی از سوی دشمنان را با پاسخی سخت و دندان شکن مواجه می‌کند و این آمادگی، توان و قدرت همواره در همه جا مثال زدنی بوده است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق گفت: هیچ قدرتی در دنیا نمی‌تواند اراده خود را به ملت ایران تحمیل کند، بلکه این ملت ایران است که با تکیه بر توان نیروهای مسلح، قدرت خود را به دشمنان ایران و اسلام دیکته می‌کند.

وی افزود: امروز و در برهه حساس کنونی نیروهای مسلح کشور در سایه منویات مقام معظم رهبری با اقتدار و توان بالایی در حفاظت از آب و خاک این کشور می‌کوشند و اجازه نخواهند داد که کوچک‌ترین خدشه‌ای به آرمانهای این نظام مقدس وارد شود.

معصومی با بیان اینکه نیروهای مسلح حامی ثبات و امنیت منطقه هستند، اظهار کرد: نیروهای مسلح ما کسانی اند که همواره در کنار مردم هستند و در مسیری که خواست مردم است به عنوان نیروی مسلح مردمی از امنیت کشور دفاع کرده و می‌کنند.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق در ادامه مأموریت پدافند هوایی در حراست از آسمان ایران را نعمتی بزرگی دانست و گفت: نیروی قهرمان پدافند هوایی در تمام نقاط کشور با حضور هوشمندانه و مقتدرانه خود سراسر آسمان ولایت را حفاظت و حراست می‌کند.

وحدت نیروهای مسلح مهمترین علل ناکامی دشمنان

وی مهمترین علل ناکامی دشمن را وحدت نیروهای مسلح دانست و افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند که منافقانه در بین نیروهای مسلح تفرقه ایجاد کنند، ولی باید بدانند که ارتش، سپاه پاسداران و مجموعه نیروی انتظامی دست در دست هم به اتحاد و یکپارچگی کامل رسیده‌اند و امروز ارتش ولایت مدار در رکاب فرماندهی معزز کل قوا خدمت گذار مردم و در یک صف در برابر هجمه‌های سنگین نرم و سخت دشمنان داخلی و خارجی بنیان مرصوص هستند.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق اظهار کرد: همه ما در هر پست و مقامی که هستیم باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم و رهنمودهای مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم، تا بتوانیم از پیچ‌ها و موانعی که در سر راه خود داریم با سربلندی بیرون بیاییم.

وی در ادامه با بیان اینکه امنیت و آرامش با ثبات کنونی در کشور به برکت خون پاک شهداست، افزود: امروزه امنیت و قدرت دفاعی ایران پایدار و مثال‌زدنی است و این واقعیت را دشمنان مدام به زبان می‌آورند و لذا می‌طلبد که برای حفظ این شرایط، از راه و روش شهدا پیروی کنیم.

معصومی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران با تکیه بر شعار ما می‌توانیم که امام خمینی (ره) به این ملت هدیه داد توانست تحریم‌های دشمن را خنثی کند، خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی کشوری مقتدر و تعیین کننده در منطقه و جهان است که همه سیاست‌های نظام سلطه در سراسر جهان را با چالش جدی مواجه کرده است.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال شرق کشور در پایان با تاکید بر اینکه امروز همه ملت ایران مدیون شهدا هستند، اظهار کرد: شهدا راهی سرشار از نور، عزت و پاکی و افتخار را پیش روی بشریت گشودند.