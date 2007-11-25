شکست القطر در حضور 90 دقیقه ای علی کریمی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ قطر برای تیم فوتبال القطر و علی کریمی با شکست مقابل الوکره آغاز شد. این بازی که به میزبانی الوکره برگزار شد در نهایت به برتری 3 بر2 این تیم انجامید تا یاران علی کریمی کماکان تیم پنجم جدول رده بندی لیگ قطر باشند.

در این بازی تیم القطر ابتدا با گل دقیقه 12 سباستین سوریا از میزبان خود پیش افتاد. 6 دقیقه پس از این گل کرار جاسم بازی را به تساوی کشاند. با گل دقیقه 40 علی قاسم برتری 2 بریک از آن الوکره شد اما این پایان کار در نیمه نخست نبود و سباستین سوریا در آخرین ثانیه های 45 دقیقه اول از روی نقطه پنالتی بازی را مساوی کرد.

بالاخره با گلزنی علی بوصابون در دقیقه 67 برتری 3 بر2 از آن تیم الوکره شد تا این تیم با 15 امتیاز جایگاه خود را در رده سوم جدول رده بندی لیگ قطر تثبیت کند. یاران علی کریمی نیز با 12 امتیاز کماکان تیم پنجم جدول رده بندی هستند.

در دیگر بازی شب گذشته تیم فوتبال الریان در خانه الشمال به پیروزی 3 برصفر رسید. ستاره این بازی ویلتون فیگوئردو بود که 3 بار در دقایق (81 و41،56) برای تیم الریان گلزنی کرد.

هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ قطر امروز با برگزاری 3 بازی طبق برنامه زیر به پایان می رسد:

یکشنبه - 4/9/86

الخور - السد

السیلیا - العربی

ام صلال - الغرافه

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است:

1- الغرافه 25 امتیاز

2- السد 16 امتیاز

3- الوکره 15 امتیاز

4- العربی 12 امتیاز- تفاضل گل صفر

5- القطر 12 امتیاز- تفاضل 4-

6- ام صلال 11 امتیاز- تفاضل گل 1-، 12 گل زده

7- الشمال 11 امتیاز- تفاضل 1-، 9 گل زده

8- الریان 11 امتیاز- تفاضل گل 2-

9- السیلیا 10 امتیاز

10- الخور 5 امتیاز

* بر خلاف فوتبال امارات در لیگ قطر بازیکنان ایرانی جایی در صدر جدول گلزنان این کشور ندارند و تنها یک گل سهم دو بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ قطر (علی کریمی و هادی شکوری) طی 10 بازی اخیر بوده است. جدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است:

10 گل

سباستین سوریا (القطر)

8 گل

کلمرسون (الغرافه)، عبدالله سیسیه (السیلیا)

7 گل

عادل رمزی (الوکره)

5 گل

فیلیپه جورج (السد)، ویلتون فیگوئردو (العربی)