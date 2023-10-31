زمین لرزه ۵ ریشتری حوالی شوسف را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر حوالی شوسف در خراسان جنوبی در عمق ۷ کیلومتری زمین در ساعت ۱۲:۴۳ به لرزه درآورد.

در پی این حادثه تیم ارزیاب هلال‌احمر شوسف برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این حادثه در دست نیست، به محض دریافت گزارش‌های اولیه ارزیابان، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.

طبق تماس با دهیاران روستاهای توتسک_ کجی_ بورگان_ چاه شماره ۴ سهل آباد فعلا ترک خوردگی کوچک در برخی منازل گزارش شده است.