حمل و نقل ریلی در بندر شهید رجایی به ۲.۵ میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد با اشاره به جابه‌جایی ۲.۵ میلیون تن انواع کالا از طریق حمل ریلی در بندر شهید رجایی افرود: علاوه بر این در مهرماه امسال عملکرد حمل ریلی با افزایش پنج و نیم درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نزدیک نیم میلیون تن رسیده است.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۱۸۰ هزار تن کالای اساسی گندم از طریق حمل ریلی از بندر شهید رجایی به مرکز کشور ارسال شده است.

به گفته مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید، این بندر با طول خط ریلی ۶۲ کیلومتر، ظرفیت پذیرش، تخلیه و بارگیری انواع کالاها را دارد.