امین آصفی مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره راه‌اندازی دوباره نمایشگاه‌های کتاب استانی گفت: اینکه نمایشگاه‌های کتاب استانی بعد از چند سال دوباره برگزار می‌شود، جای تقدیر دارد و برای حوزه نشر، ناشران، کتاب و فرهنگ اقدام مثبتی است. نمایشگاه‌های کتاب استانی موجب رونق صنعت نشر و کتاب می‌شود و می‌تواند به فروش بیشتر کتاب و خرید آن توسط مخاطب و همچنین فرهنگ‌سازی مطالعه در جامعه کمک کند.

وی با اشاره به حضور مجازی کتابفروشی‌ها در هجدهمین دوره نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی افزود: هر زمان کتابفروشی سودی ببرد ناشر هم منتفع می‌شود. بنابراین باید در نظر داشت فروش کتاب چه از طریق ناشر و چه کتابفروشی‌ها صورت گیرد، چه به روش مستقیم یا غیر مستقیم باشد، فروش با حضور ناشر یا بدون حضور ناشر انجام شود در نهایت فروش کتاب است و همه این چرخه از فروش کتاب منتفع شده و باعث رونق صنعت کتاب می‌شود.

آصفی در ادامه به همکاری انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در برگزاری هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران برای برگزاری این نمایشگاه تشکل‌های نشر را برای کمک و مشاوره فراخوانده است. این اقدام قابل تقدیر است و حتماً در بهبود کیفیت اجرای این نمایشگاه تأثیرگذار خواهد بود؛ چون وقتی از تشکل‌های نشر کمک گرفته می‌شود و از آنها همفکری می‌خواهند انرژی مثبتی به این چرخه تزریق می‌شود. انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که سال جاری برگزار شد برنامه‌های مختلفی را اجرا کرد. امیدواریم در هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی نیز چنین شود. از ابتدای طرحِ برپایی نمایشگاه کتاب استانی با ساختاری جدید تاکنون چندین جلسه برگزار شده و اعضای خود را راهبری و برای ثبت‌نام مطلوب در این نمایشگاه آنها را هدایت کردیم.

مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی گفت: از سوی دیگر در برگزاری نمایشگاه و اجرای آن نیز در کنار خانه کتاب و ادبیات ایران و ناشران عضو انجمن حضور داریم. در بحث اجرا نیز کمک به ثبت‌نام و تسریع و تسهیل فرایند ثبت‌نام را در دست اجرا داریم. در تهیه، تحویل و توزیع کتاب، چیدمان نمایشگاه، فروش و تسویه نیز در کنار ناشران و اعضای انجمن فرهنگی ناشران هستیم. بنابراین انجمن به عنوان بازوی کمکی در کنار خانه کتاب و ادبیات ایران کار می‌کند. این نمایشگاه می‌تواند به گسترش عدالت فرهنگی کمک کند. پیش از این ممکن بود یک ناشر نتواند در نمایشگاه استانی کتاب شرکت کند اما با این طرح می‌تواند به صورت فیزیکی و بدون هیچ هزینه‌ای در نمایشگاه شرکت کند و این امر به گسترش عدالت فرهنگی کمک می‌کند.

آصفی در پایان گفت: امیدوارم با توجه به جدید بودن طرح، هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان شرقی بدون کاستی برگزار شود.