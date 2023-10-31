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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۵۳

لطیفی:

بهار جذب را در دولت سیزدهم داشته‌ایم

بهار جذب را در دولت سیزدهم داشته‌ایم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بیش از ۵۰۰ مرکز ارزیابی آموزش و پرورش در کشور تشکیل شد که حقیقتاً یک اقدام بی نظیر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نومعلمان شهرستان‌های استان تهران عصر سه شنبه برگزار شد.

میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این مراسم با تبریک به نومعلمان که در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شدند؛ با بیان اینکه بهار جذب را در دولت سیزدهم داشته‌ایم گفت: ارزشمند بود که برای فارغ التحصیلان چنین برنامه‌ای در نظر گرفته شود. امیدوارم ثمره این جذب دیده شود. خوشبختانه جناب آقای وزیر هم اهل اقدام و عمل هستند.

وی افزود: به عنوان کسی که نزدیک ۲۰ سال معلم هستم می‌گویم که عاشقانه‌ترین کار معلمی است. دانش آموز تمام نگاهش به معلم است و او را الگوی خود می‌گیرد. نگاه، کلام و رفتار ما روی او اثر می‌گذارد. در تاریخمان نقطه عطف‌هایی داریم که معلمانمان در آن نقش داشتند. نسبت به این توفیق که خداوند به ما معلمان عنایت داشته است باید شاکر خدا باشیم و متوجه این مسئولیت باشیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه مسیر معلمی برای معلمان خوش و با نشاط باشد گفت: اسفند سال گذشته به وزارت آموزش و پرورش مجوز استخدام بیش از ۵۷ هزار نفر را در مجموع صادر کردیم. در حالی که تنها بیش از ۵۳۴ هزار نفر در آزمون‌های استخدامی آموزگاری شرکت کردند. از حدود ۵۷ هزار نفر در آزمون اولیه قبول شدند که ۱۹ هزار نفر در آزمون کتبی قبول شدند و به نظر می‌رسد به عدد ۲۸ هزار نفر خواهیم رسید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه برای اولیا بار آزمون و مصاحبه گزینش را به این شکل داشتیم، گفت: بیش از ۵۰۰ مرکز ارزیابی آموزش و پرورش در کشور تشکیل شد که حقیقتاً یک اقدام بی نظیر بود. که پیش از این مشابهش را نداشتیم. تلاش کردیم از مدل‌های مدرن و جدید برای انتخاب و گزینش معلمان استفاده کنیم.

وی افزود: علاوه بر این در آزمون دبیری از طریق ماده ۲۸ استخدامی، نزدیک به ۳۲۸ هزار نفر شرکت کردند که حدود ۴۲ هزار نفر در مرحله اولیه قبول شدند که حدود ۱۵ هزار نفر در مرحله نهایی در حال سپری کردن مراحل تکمیلی برای استخدام هستند.

لطیفی خاطر نشان کرد: این کمبود نیرو که امسال شاهد آن بودیم به این علت بود که در سال‌های گذشته مشابه این آزمون‌های استخدامی را نداشتیم.

کد مطلب 5926572
علی قدمی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      3 1
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      سلام خواهشان، خواهشان، خواهشان، بازنگری کنید در افزایش حقوق کارمندان 20 درصد افزایش حقوق کارمندان، با تورم 60 درصدی هم خوانی ندارد، خط فقر بالای 40 میلیون شده، این حقوق‌های کم جوابگوی ده روز زندگیه، بازنگری کنید در افزایش حقوق کارمندان. ممنون.
    • عبدالواحد حق طلب IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 1
      پاسخ
      بسمه تعالی درخواست تبدیل وضعیت نیروهای طرحی جهاد کشاورزی استان سیستان بلوچستان که از سال 1394/1/1بصورت طرحی بکار گرفته شده ام متاسفانه با کمترین حقوق شش میلیون تومان و بدون مزایای اکنون با تأخیر چندین ماهه حقوق پرداخت می گردد وضعیت متأهل دارای یک خانواده پنج نفره می‌باشیم که امسال مهر دو فرزند خردسا
    • وحید محمدی IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 2
      پاسخ
      با سلام با وجود سطح گسترده ای از توانمندی در ساختار حقوقی امروز کشور به هیچ وجه انتظار بی معلم شدن فرزندان مردم آنهم در این سطح قابل از فراوانی کمبود ها را از قوه مجریه نداریم و میبایست در وضعیت استخدامی از گذاری ها اینچنین منفی به گذاره های سطح عالی کارآمدی دستگاه استخدامی کشور تعالی عملکرد شود
    • یوسف قاسمی BR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      7 0
      پاسخ
      سلام آقای لطیفی لطفا از سر لجاجت پایین بیایید و ترمیم حقوق کارمندان شهرداری رو طبق رأی دیوان عدالت عملیاتی کنید ممنونم
    • م IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      8 1
      پاسخ
      باسلام به داد نیروهای شرکتی هم برسین
    • ناشناس IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      به گفته ی خود آقای فلاحی نماینده مجلس :کمبود معلم حدود 600هزار تاست حالا گیرم 100هزار تا جذب کرده باشن! ما سرباز معلمان زیر نظر دانشگاه فرهنگیان دوره دیدیم و همونجا هم آزمون دادیم همگی لیسانس با کدپرسنلی دوره های بدو خدمت و ltmsرو هم گذراندیم،دو بار هم گزینش و مصاحبه رفتیم هم در شهرستان هم استان،با
    • سردار بهمن پوری IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      با سلام آقای لطیفی نیرهای پیمانکاری وزارت نیرو که هیچ مزایایی ندارن چندین سال هست که با حداقل حقوق سر میکنند تکلیف اینا را مشخص کن

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