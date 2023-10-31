به گزارش خبرنگار مهر، همایش نومعلمان شهرستان‌های استان تهران عصر سه شنبه برگزار شد.

میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این مراسم با تبریک به نومعلمان که در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شدند؛ با بیان اینکه بهار جذب را در دولت سیزدهم داشته‌ایم گفت: ارزشمند بود که برای فارغ التحصیلان چنین برنامه‌ای در نظر گرفته شود. امیدوارم ثمره این جذب دیده شود. خوشبختانه جناب آقای وزیر هم اهل اقدام و عمل هستند.

وی افزود: به عنوان کسی که نزدیک ۲۰ سال معلم هستم می‌گویم که عاشقانه‌ترین کار معلمی است. دانش آموز تمام نگاهش به معلم است و او را الگوی خود می‌گیرد. نگاه، کلام و رفتار ما روی او اثر می‌گذارد. در تاریخمان نقطه عطف‌هایی داریم که معلمانمان در آن نقش داشتند. نسبت به این توفیق که خداوند به ما معلمان عنایت داشته است باید شاکر خدا باشیم و متوجه این مسئولیت باشیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه مسیر معلمی برای معلمان خوش و با نشاط باشد گفت: اسفند سال گذشته به وزارت آموزش و پرورش مجوز استخدام بیش از ۵۷ هزار نفر را در مجموع صادر کردیم. در حالی که تنها بیش از ۵۳۴ هزار نفر در آزمون‌های استخدامی آموزگاری شرکت کردند. از حدود ۵۷ هزار نفر در آزمون اولیه قبول شدند که ۱۹ هزار نفر در آزمون کتبی قبول شدند و به نظر می‌رسد به عدد ۲۸ هزار نفر خواهیم رسید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه برای اولیا بار آزمون و مصاحبه گزینش را به این شکل داشتیم، گفت: بیش از ۵۰۰ مرکز ارزیابی آموزش و پرورش در کشور تشکیل شد که حقیقتاً یک اقدام بی نظیر بود. که پیش از این مشابهش را نداشتیم. تلاش کردیم از مدل‌های مدرن و جدید برای انتخاب و گزینش معلمان استفاده کنیم.

وی افزود: علاوه بر این در آزمون دبیری از طریق ماده ۲۸ استخدامی، نزدیک به ۳۲۸ هزار نفر شرکت کردند که حدود ۴۲ هزار نفر در مرحله اولیه قبول شدند که حدود ۱۵ هزار نفر در مرحله نهایی در حال سپری کردن مراحل تکمیلی برای استخدام هستند.

لطیفی خاطر نشان کرد: این کمبود نیرو که امسال شاهد آن بودیم به این علت بود که در سال‌های گذشته مشابه این آزمون‌های استخدامی را نداشتیم.