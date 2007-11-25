وحدت و صلح جهانی؛ حقایق دین اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، محمد علی دبیر سومین همایش وحدت و صلح جهانی گفت: این همایش برای ارائه چهره حقیقی مسلمانان بریتانیا در میان سیل گزارشهای منفی رسانه ها، یک فرصت محسوب می شود.

محمد علی که رئیس شبکه اسلام (Islam Channel)، برگزارکننده این همایش است افزود: در حالی که اسلام هراسی در بریتانیا روند رو به رشدی را می گذراند، چنین دیدارهایی از اهمیت حیاتی برخوردار است.

این همایش دو روزه در مرکز همایش و نمایشگاه عالی لندن برگزار شده و شخصیتهای برجسته ای را از چهارگوشه دنیا گردهم جمع کرده که در آن میان می توان به واعظ مصری عمر خالد، یوسف اسلام، جرمین جکسون، ملکه شباز، آیان بلیر رئیس پلیس شهر لندن اشاره کرد.

دبیر این همایش یادآور شد: طی این همایش به دنبال ارتباط با مقامات و نمایندگان پارلمانی بریتانیا بوده و قصد داریم این پیام را منتقل کنیم که منافاتی میان یک مسلمان مؤمن و شهروند بریتانیایی وجود ندارد.

درحالی که نمایشگاه، بخش سرگرمی و رقابتی در حاشیه این همایش به چشم می خورد، در آخرین روز از این همایش، مسجد نمونه بریتانیا معرفی شده و رقابت میان مسجد گرین لین بیرمینگام و مسجد جامع بردفورد به پایان خواهد رسید.

در نمایشگاه کتاب این همایش صدها کتاب درباره زندگی، تاریخ و سیره پیامبر اسلام(ص) ارائه شده است.

یکی از جذابترین بخش این نمایشگاه ارائه پرده کعبه است که برای این مراسم از مکه به بریتانیا منتقل شده است.

دیروز در مراسم افتتاحیه، رهبران مسلمان که سخنرانی افتتاحیه را برعهده داشتند از سهم اقلیت مسلمان در جامعه بریتانیا قدردارنی کردند.

رابرت لامبرت که دپارتمانی برای برقراری ارتباط با مسلمانان بریتانیا تشکیل داده نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

جمعیت اقلیت مسلمان بریتانیا که از قومیت و ملیتهای مختلفی تشکیل شده اند حدود 2 میلیون نفر برآورد می شود که پس از حملات یازدهم سپتامبر و هفتم ژوئیه در فضای افزایش اسلام هراسی زندگی کرده اند.