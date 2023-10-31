سوال مهم مردم از مدیران/دلسوزانه در عرصه فرهنگ قدم برداریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با دیدار روسای کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شوراهای اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: انسان به مرور دچار آفت‌های جسمی و روحی می‌شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه آفت‌های جسمی انواع بیماری‌ها است، بیان کرد: اما آفت‌های روحی به انسانیت لطمه وارد کرده و صفات انسانی از افراد گرفته می‌شود که باید نسبت به این موضوع حساس بود.

عبادی افزود: آیا برای آفت‌های روحی که انسانیت را از ما می‌گیرد برنامه ریزی کرده و نسبت به آن حساسیت داریم.

وی با بیان اینکه امراض روحی به هیچ وجه با امراض و بیماری‌های جسمی قابل مقایسه نیست، گفت: به راستی کدام بیماری جسمی به اندازه کشته شدگان جنگ جهانی اول و دوم و جنگ خلیج فارس و جنایت‌های داعش و … جان انسان‌ها را گرفته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یادآور شد: برخی بیماری جسمی نیز به مسائل فرهنگی و بی فرهنگی‌ها ارتباط دارد.

عبادی با اشاره به اینکه امروزه گرگ‌های صهیونیستی به جان مردم فلسطینی و غزه افتاده‌اند، یادآور شد: گرگ‌های دیگری در قالب سیاستمداران برخی کشورهای غربی از این صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند که این بزرگترین میکروب فرهنگی جهانی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: امروزه حتی یهودی‌های ایران و جهان نسبت به جنایت‌های صهیونیست‌ها اعتراض می‌کنند.

وی با بیان اینکه انسان در ذات خود یک موجود فرهنگی است و نمی‌توانند از این تعریف خارج شود، افزود: حتی یک انسان منحط در واقع از یک عقیده و فرهنگ منحط برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی یادآور شد: نمی‌توان در حوزه فرهنگی کم کاری کرد و بعد خودمان از شرایط گلایه داشته باشیم.

عبادی با تأکید بر اینکه سؤال مردم از ما مسئولان این است که اسلام چه زمانی اجرا می‌شود، گفت: مردم از اسلام خسته نمی‌شود و ما مدیران باید دلسوزانه در عرصه فرهنگ قدم برداریم.