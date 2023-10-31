حداقل ۳ رادار هواشناسی برای شرق کشور نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاج بخش مسلمان صبح امروز در دومین روز سفر خود، در دیدار صمیمی با کارکنان اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در زاهدان، افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر تعداد نه رادار هواشناسی در سطح کشور فعال است و یک رادار جدید نیز به زودی به شبکه راداری ایران اسلامی اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: به طور کلی بر اساس نیاز سنجی انجام شده، حداقل ۱۶ رادار هواشناسی جدید برای تکمیل شبکه رادار هواشناسی کشور مورد نیاز هست که سه رادار مربوط به حوزه شرق کشور خواهد بود، این موضوع به عنوان یک اولویت در دست پیگیری قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: اولویت رادارهای جدید، بر اساس مناطق سیل خیز، پرخطر و پرجمعیت است اما تلاش می‌شود با حمایت دولت این شبکه راداری در یک تقویم زمانی مناسب عملیاتی شوند.

تاج بخش در ادامه گفت: یکی از مهمترین فعالیت‌های سازمان هواشناسی یعنی ثبت و برداشت داده‌های جوی، در ایستگاه‌های سینوپتیک انجام می‌شود که کار مهم، دقیق و ارزشمندی است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در ادامه به ضرورت بهبود معیشت کارکنان اشاره و افزود: برای بهبود قدرت معیشتی همکاران تلاش‌های زیادی از سوی سازمان و وزارت راه و شهرسازی شده انجام شده و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.

تاج بخش تصریح کرد: با وجود اینکه در چهار سال اخیر اعتبارات سازمان هواشناسی در بخش‌های مختلف به ویژه حوزه درآمد و جذب جهش قابل توجهی داشته، اما باز هم کفایت نیازها و مخارج سازمان را نمی‌کند.

شایان ذکر است در ادامه این نشست اعضای حاضر در جلسه به بیان درخواست‌ها و مشکلات خود پرداختند.