  1. استانها
  2. البرز
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه کرج - قزوین

اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه کرج - قزوین

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز از اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه کرج- قزوین خبر داد و گفت: این محدودیت از ۱۳ آبان تا ۲۰ اسفندماه سال جاری اعمال خواهد شد.

علی زندی فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه کرج- قزوین محدوده پل فردیس تا پل حصارک خبر داد و گفت: این محدودیت ترافیکی از کیلومتر ۱۰ تا ۲۴ از روز ۱۳ آبان تا ۲۰ اسفند سال جاری به علت اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت اعمال خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ روزهای شنبه و از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و در روز چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ اعمال می‌شود.
این مسئول بیان کرد: این محدودیت ترافیکی شامل روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیل و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه اعمال نخواهد شد.

زندی‌فر در ادامه به اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه قزوین- کرج (باند جنوبی) محدوده پل هشتگرد تا پل کلاک از کیلومتر ۱۰ تا ۵۶ نیز اشاره کرد و گفت: این محدودیت ترافیکی نیز به علت اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در بازه زمانی ۱۳ آبان تا ۲۰ اسفند سال جاری اعمال خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز توضیح داد: محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۲ تا ۱۶:۰۰ روزهای شنبه و از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۶ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ به جز روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیل و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه اعمال می‌شود.

کد مطلب 5926609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها