علی زندی فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه کرج- قزوین محدوده پل فردیس تا پل حصارک خبر داد و گفت: این محدودیت ترافیکی از کیلومتر ۱۰ تا ۲۴ از روز ۱۳ آبان تا ۲۰ اسفند سال جاری به علت اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت اعمال خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ روزهای شنبه و از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و در روز چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ اعمال می‌شود.

این مسئول بیان کرد: این محدودیت ترافیکی شامل روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیل و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه اعمال نخواهد شد.

زندی‌فر در ادامه به اعمال محدودیت ترافیکی در آزادراه قزوین- کرج (باند جنوبی) محدوده پل هشتگرد تا پل کلاک از کیلومتر ۱۰ تا ۵۶ نیز اشاره کرد و گفت: این محدودیت ترافیکی نیز به علت اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در بازه زمانی ۱۳ آبان تا ۲۰ اسفند سال جاری اعمال خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز توضیح داد: محدودیت ترافیکی از ساعت ۱۲ تا ۱۶:۰۰ روزهای شنبه و از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۶ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ به جز روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیل و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه اعمال می‌شود.