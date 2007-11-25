قانون الحاق ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: رئیس جمهور قانون الحاق ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ نمود.

بر اساس ماده واحده این قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایطی به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی که در تاریخ دهم اسفند 1369 هجری شمسی برابر با اول مارس 1991 میلادی در مونترال کانادا توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ( ایکائو) به تصویب رسیده و از تاریخ اول تیر ماه 1377 هجری شمسی برابر با بیست و یکم ژوئن 1998 میلادی لازم الاجرا گردید ملحق شود و سند الحاق را نزد امین کنوانسیون ، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع نماید .

همچنین « دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب بند (2) ماده (11) کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی » خود را متعهد به ترتیبات مندرج در بند (1) ماده (11) در خصوص مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرا مفاد کنوانسیون نمی داند . جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید که در هر مورد رضایت کلیه طرف‌های اختلاف ، شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است . دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرا مفاد کنوانسیون به مصلحت بداند ،‌طبق قوانین داخلی خود عمل کند .

بر اساس این قانون دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون ، لوایح مورد نیاز یا آیین نامه‌های اجرایی لازم را برای اجرا مفاد کنوانسیون تهیه و حسب مورد به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

همچنین دولت موظف است در مهلت مقرر نسبت به اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاحیه پیشنهادی اقدام نماید در غیر این صورت و در صورت عدم موافقت مجلس ، دولت باید از طریق قانونی اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه به شورا اعلام کند و در هر صورت رعایت اصل هفتاد هفتم (77) قانون اساسی در این خصوص الزامی است .

بر اساس این قانون و از نظر این کنوانسیون، مواد منفجره به محصولات منفجره‌ای اطلاق می شود که معمولاً به عنوان « موادی منفجره پلاستیکی » شناخته‌شده اند از جمله مواد منفجره به شکل نرم یا ورقی قابل ارتجاع طبق توضیحاتی که در پیوست فنی این کنوانسیون قید گردیده است .

همچنین هر کشور عضو ، روش‌های موثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ساخت مواد منفجره علامتگذاری نشده در قلمرو و خویش اتخاذ خواهد نمود و هر کشور عضو اقدامات موثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ورود یا خروج مواد منفجره علامتذاری نشده به قلمرو خود اتخاذ خواهد نمود .