شهریه دانشگاهها ؛ سه سال از زمان تصمیم بر ساماندهی گذشت !

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه دولت نهم بر روی کار آمد، بحث شهریه دانشگاهها و ساماندهی آن مطرح شد. در این زمینه چندین بار رئیس جمهور شخصا به دانشگاهها تذکر داد تا اینکه تصمیمی مبنی بر طراحی مدل شهریه برای ساماندهی شهریه دانشگاهها اخذ شد.

در همین راستا وزارت علوم شهریه دانشجویان شهریه ای خود را در سالهای گذشته افزایش نداد و بارها بر این امر تاکید کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم نیز امسال پیش از آغاز سال تحصیلی در مورد شهریه دانشگاههای وزارت علوم گفت : امسال هیچ گونه افزایش شهریه ای در دانشگاههای وزارت علوم وجود نخواهد داشت و شهریه ها مطابق نرخ سال گذشته از دانشجویان اخذ می شود.

دکتر حسن خالقی افزود: هیچ یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزایش شهریه ای در سال جاری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهریه دوره های شبانه دانشگاههای دولتی نیز در سال جاری تغییری نمی کند، افزود: دانشگاههای پیام نور، علمی کاربردی، غیر دولتی و غیرانتفاعی، دوره های مجازی و بین الملل حق دریافت هیچگونه شهریه ای مازاد از دانشجو را ندارند.

دکتر علی عباسپور - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفتگو با مهر در مورد شهریه دانشگاه آزاد در سال جاری گفت: جهت جلوگیری از به وجود آمدن جهش در میزان شهریه دانشگاه آزاد مقرر شده است میزان افزایش شهریه این دانشگاه برابر با نرخ تورم سالیانه باشد.

وی همچنین افزود: طرح ساماندهی شهریه بر اساس مدل سرانه در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار می گیرد و نهایی می شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: مدل سرانه دانشجویی بر اساس امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی هر دانشگاه تعیین می شود. تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد دانشجو و حتی امکانات فوق برنامه نیز در این مدل لحاظ می شود تا به وسیله آن شهریه مشخص شود.

عباسپور گفت: در دانشگاههای دولتی این سرانه برای اعتباری که دولت باید به دانشگاه پرداخت کند و در دانشگاههای غیر دولتی و آزاد نیز برای پرداخت شهریه توسط دانشجو کاربرد دارد. همچنین در دوره های شبانه و پیام نور نیز مدل سرانه برای اعتباراتی که دولت باید به دانشگاه پرداخت کند و شهریه دانشجویان به کار می رود.

وی افزود: این مدل توسط وزارت علوم، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عالی و دستگاه ها و مراجع ذیربط تهیه می شود.

پس از اینکه دانشجویان جدید الورود دانشگاهها در مهر 1386 در دانشگاهها ثبت نام کردند یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وضعیت ناهماهنگ شهریه ها در دانشگاههای وزارت علوم انتقاد کرد که این انتقاد با واکنش معاون آموزشی وزارت علوم روبرو شد.

معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر نابسامانی در اخذ شهریه دانشگاهها گفت: طبق ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه شهریه تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باید با تأیید وزارت علوم باشد و وزارت علوم نیز برای تعیین شهریه در دانشگاههای تحت تابعه خود از مدل خاصی بر اساس شاخصهای کیفی و کمی تبعیت می کند.

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اظهارات این نماینده مجلس در مورد نابسامان بودن تعیین شهریه دانشگاهها مبنای قانونی ندارد، گفت: طبق این ماده به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل شبانه نوبت دوم از راه دور (نیمه حضوری)، مجازی، دوره های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تأیید وزارت خانه های علوم و بهداشت حسب مورد از داوطلبان اخذ کنند.

وی افزود : این مدل طی سه سال گذشته و از زمانی که رئیس جمهور بحث ساماندهی شهریه دانشگاهها را مطرح کرد، در دانشگاههای وزارت علوم اجرا می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: به وسیله همین مدل در سه سال اخیر شهریه دانشگاه علمی کاربردی و برخی دوره های شبانه کاهش یافت و شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی تغییری نکرد.

وی تأکید کرد: آنچه که تاکنون به عنوان شهریه از دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم اخذ می شود بر اساس قوانین موجود کشور تنظیم شده و به هیچ عنوان خلاء قانونی در این زمینه وجود ندارد.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: طبق اساسنامه دانشگاه آزاد که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، میزان شهریه این دانشگاه با تصویب هیئت امنای این دانشگاه و تأیید وزارت علوم از دانشجویان دریافت می شود.

خالقی خاطرنشان کرد: شهریه دانشگاههای مناطق آزاد نیز بر اساس قانون با تأیید وزارت علوم تعیین می شود.

وی با اشاره به طرح ساماندهی شهریه ای که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح است، به مهر گفت: برای هماهنگی در بخش غیر دولتی، وزارت علوم از طرح مجلس نیز در این زمینه استقبال می کند.



تدوین طرح ساماندهی شهریه دانشگاهها همچنان در کش و قوس مجلس و دولت قرار دارد اما ساماندهی خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. تنها هر از چند گاهی یکی از نمایندگان مجلس یا نمایندگان دولت از ساماندهی شهریه دانشگاهها سخن می گویند.

در حالی که علی عباسپور تهرانی فرد امروز در گفتگو با یک بخش خبری رادیو اعلام کرد که این طرح برای طرح در صحن علنی آماده می شود و با قانونی شدن آن، شهریه دانشگاهها از ترم دوم به صورت قانونی اخذ خواهد شد، نماینده دیگری از کمیسیون آموزش نظر دیگری دارد.

هاجر تحریری نیک صفت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدل شهریه هنوز در حال بررسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است، گفت : مدل شهریه برای طرح در صحن مجلس آماده نشده است و زمان طرح آن نیز بستگی طرحها و لوایحی دارد که به کمیسیون ارجاع می شود اما در هر حال بحث نهایی شدن قانون شهریه در برنامه کمیسیون آموزش قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت : مدلی که معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و وزارت علوم در خصوص مدل شهریه پیشنهاد کردند متناسب با موقعیتی که دانشگاهها در آن قرار دارند، نیست و بعضا برآوردی که دانشگاهها دارند از برآورد معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بیشتر است.

تحریری نیک صفت افزود : معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و وزارت علوم باید به تهیه مدلی بپردازند که بتواند در سطحی رضایت دانشگاهها را نیز فراهم کند. در صورتی که یک قانون در مورد مدل شهریه تصویب شود و دانشگاهها نتوانند امور خود را با اعتبار حاصل از شهریه ها بگذرانند، این قانون نمی تواند موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد : مجلس باید تصمیم گیریهای خود را بر اساس نظر کارشناسی دستگاهها انجام دهد، بنابراین بررسی مجدد و تهیه نرمی که بتواند متناسب با وضعیت دانشگاهها باشد را بر عهده معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری گذاشته ایم تا مدلی طراحی کنند که قابلیت اجرا داشته باشد.

ترم اول رو به اتمام است و دانشگاهها و دانشجویان خود را برای امتحانات پایان ترم و پس از آن ترم دوم آماده می کنند اما همچنان شهریه ها ساماندهی نشده اند هر چند وزارت علوم دانشگاههای خود را ملزم به رعایت آیین نامه های این وزارتخانه کرده است.