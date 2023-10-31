تاکنون خسارتی از زلزله شوسف گزارش نشده است

محمدعلی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به زلزله‌ای با بزرگی ۵ ریشتر که بخش شوسف در شهرستان نهبندان را لرزاند، اظهار کرد: این زمین لرزه در واقع پس لرزه‌های زلزله هفته پیش و تخلیه انرژی زمین است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه این زمین لرزه که ادامه زلزله قبلی می‌باشد، در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داده است، ادامه داد: گروه‌های ارزیابی به منطقه اعزام شده‌اند و تاکنون خسارتی اعلام نشده است.

آخوندی یادآور شد: محل وقوع این زمین لرزه در ۴۴ کیلومتری شوسف، ۵۳ کیلومتری سربیشه و ۹۶ کیلومتری بیرجند گزارش شده است.

وی افزود: امیدواریم در ادامه بررسی‌ها نیز خسارتی ناشی از این زمین لرزه اعلام نشود.