معاون دانشجویی وزارت علوم در گفتگو با مهر: تسهیلات وزارت علوم برای بازگشت دانشجویان ایرانی خارج کشور اعلام شد

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : فرمی از طریق اینترنت توسط دانشجویان ایرانی خارج کشور که متقاضی بازگشت به ایران و ادامه تحصیل در کشور هستند، تکمیل می شود و در این فرم فرصتی فراهم شده است که بر اساس آن متقاضیان می توانند 20 دانشگاه ایران را انتخاب و تقاضای ادامه تحصیل در آنها را اعلام کنند.

معاون دانشجویی وزیر علوم اضافه کرد : وزارت علوم به فرم های تقاضا رسیدگی می کند و چنانچه گزینه ای از میان 20 انتخاب دانشجو مطابق با سوابق تحصیلی متقاضی باشد، دانشجو در آن گزینه پذیرفته می شود و در صورتی که دانشگاههای انتخاب شده از سوی دانشجوی متقاضی بازگشت به کشور با سوابق تحصیلی وی تطابق نداشته باشد، وزارت علوم از راه دیگری به این دانشجویان کمک خواهد کرد.

وی در ارتباط با راه حل وزارت علوم برای دانشجویانی که انتخاب های درستی نداشته اند، به مهر گفت : با معرفی 10 دانشگاه به این دانشجویانی که 20 دانشگاه انتخابی آنها برای ادامه تحصیل در ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، این امکان فراهم می شود تا دانشجو بتواند به کشور بازگردد.

محمود ملاباشی تاکید کرد : این 10 دانشگاه به تناسب سوابق علمی و تحصیلی دانشجو تعیین می شوند.

معاون دانشجویی وزیر علوم خاطرنشان کرد : 35 هزار دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور وجود دارند که رشته های تحصیلی آنها مرتبط با وزارت علوم است و حتی اگر همه آنها همین امروز هم تقاضای بازگشت به کشور را داشته باشند، این آمادگی وجود دارد که آنها را بپذیریم.

به گزارش مهر، به منظور کاهش مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور و فراهم کردن امکان ادامه تحصیل آنها در دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی داخل و در راستای اجرای مصوبه جلسه مورخ 12/7/1385 هیئت محترم وزیران، آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی داخل به شرح زیر ابلاغ شده است :

ماده 1 : برای رعایت اختصار، در این آیین نامه از واژه های زیر استفاده شده است:

1-1- آیین نامه: آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل

2-1- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3-1 - موسسه: دانشگاه و موسسه آموزش عالی یا مراکز پژوهشی دارای مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت

4-1- شورا: شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به موسسه های داخل کشور

5-1- دانشجو: دانشجوی دارای تابعیت ایرانی شاغل به تحصیل در یکی از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی خارج از کشور

ماده 2 : شرایط عمومی انتقال به شرح زیر است:

2-1- معتبر بودن موسسه مبدا از نظر اداره کل امور دانش آموختگان وزارت

تبصره: اعتبار دانشگاه محل تحصیل چنانچه از طرف وزارت علوم آن کشور تایید شده باشد فقط برای انتقال به دوره های کاردانی و کارشناسی بلامانع است

2-2- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از نظر مقررات آموزشی و خدمت وظیفه عمومی

3-2- دارا بودن مدارک تحصیلی مقاطع قبلی مورد تایید مراجع ذیصلاح

4-2- نداشتن بیش از یک سال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا

5-2- دارا بودن دیپلم دوازده ساله یا پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آن به تایید وزارت آموزش و پرورش برای متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی

ماده 3 : شرایط اختصاصی انتقال به شرح زیر است:

3-1- دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته: گذراندن حداقل 12 واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل 13 از 20 یا معادل آن

3-2- دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: گذراندن حداقل 6 واحد درسی ( غیر از واحدهای جبرانی ) با میانگین کل حداقل 15 یا معادل آن

3-3- دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای دامپزشکی: گذراندن حداقل 30 واحد درسی اصلی با میانگین کل حداقل 13 از 20 یا معادل آن

4-3- دوره دکترای تخصصی: نحوه انتقال دانشجویان این دوره کاملا وفق مقررات بر عهده موسسه پذیرنده می باشد.

تبصره: جهت اخذ پذیرش در دوره های مندرج در ماده 3 کپی مدارک کافی می باشد. بدیهی است در زمان ثبت نام می بایستی اصل مدارک تحصیلی دانشجو که با مهمور شدن به مهر" صحت صدور و تعلق" مورد تایید رسمی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده است، ارائه گردد.

ماده 4 : میزان شهریه تحصیلی دانشجویان انتقالی به تفکیک رشته تحصیلی در هر سال بر اساس مصوبه هیئت امنای موسسه پذیرنده خواهد بود که این مبلغ در هر حال نباید از دو برابر سقف هزینه سرانه دانشجویی دانشگاه ها که توسط معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری و یا وزارت تعیین می شود بیشتر باشد.

تبصره: فرزندان و همسر (اعضای هیئت علمی که از فرصت مطالعاتی استفاده کرده اند و دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور) از پرداخت شهریه معاف، و شهریه تحصیلی فرزندان و همسر ( سایر اعضای هیئت علمی مامور و مامورین رسمی دولت به خارج از کشور) در صورت انتقال به موسسه های دولتی به میزان شهریه دوره شبانه و در صورت انتقال به موسسه های غیر انتفاعی غیر دولتی برابر شهریه سایر دانشجویان موسسه قصد خواهد بود.

ماده 5: ترکیب شورای انتقال:

شورا متشکل از 8 نفر به شرح زیر است:

1-5- معاون دانشجویی وزارت ( رئیس شورا)

2-5- مدیر کل امور دانشجویان داخل (دبیر شورا)

3-5- نماینده تام الاختیار معاون آموزشی وزارت ( مدیر کل)

4-5- مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج

5-5- مدیر کل امور دانش آموختگان

6-5- نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی - کاربردی (حداقل مدیر کل)

تبصره: جلسات شورا با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرا حاضرین لازم الاجرا است.

ماده 6: پرونده دانشجویان زیر پس از بررسی در شورا و تصویب آن توسط رئیس شورا به موسسه مربوط معرفی می شود.

1-6- فرزندان و همسر مامورین دولت

2-6- فرزندان و همسر اعضای هیئت علمی

3-6- فرزندان و همسر دانشجویان بورسیه

4-6- سایر متقاضیان به تشخیص دبیر شورا

تبصره 1: پذیرش و ثبت نام دانشجو در دانشگاه های خارج از کشور می بایست در زمان ماموریت والدین یا همسر صورت گرفته و درخواست انتقال دانشجو همزمان با اتمام ماموریت مامور یا اتمام تحصیل دانشجوی بورسیه قابل بررسی برای انتقال به دانشگاه های داخل است.

تبصره 2: پذیرش دانشجوی انتقالی فقط برای رشته ها و مقاطع تحصیلی دایر در موسسه مقصد انجام می شود.

تبصره 3 : چنانچه متقاضی درخواست تغییر رشته داشته باشد، همزمان با انتقال قابل بررسی خواهد بود.

ماده 7: تقاضای انتقال در موارد خاص به تشخیص رئیس و یا دبیر شورا قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد.

ماده 8 : کلیه اختیارات امر انتقال مندرج در این آیین نامه در صورتی که موسسه ای خود مایل به امر انتقال باشد تفویض می گردد.

تبصره: لازم است یک رونوشت از نتیجه انتقال و ثبت نام چه از طرف شورای انتقال معرفی شده باشد و چه موسسه راسا امر انتقال را انجام داده باشد، به اداره کل امور دانشجویان داخل (دبیرخانه انتقال از خارج از کشور) ارسال گردد.

ماده 9 : تصمیمات و احکام صادره از طرف شورا برای کلیه موسسه ها لازم الاجرا می باشد.

ماده 10 : فرایند و گردش کار این آیین نامه بر اساس شیوه نامه اجرائی الحاقی می باشد.

این آیین نامه در 10 ماده و 8 تبصره در تاریخ 19/8/86 به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ تصویب برای مدت دو سال لازم الاجرا می باشد. ضمنا از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن فاقد اعتبار می باشد.

شیوه نامه اجرایی

انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

به دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل

به گزارش خبرنگار مهر، شیوه نامه حاضر با هدف تفکیک جزئی تر مراحل و گردش کار آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل و فراهم کردن امکان انتقال و ادامه تحصیل وی در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی، غیر دولتی - غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه جامع علمی - کاربردی و دانشگاه پیام نور تدوین شده است و دانشجویان می توانند فرایند انتقال را به شرح ذیل انجام دهند:

1- تکمیل تقاضانامه انتقال

2- ارسال تقاضانامه به همراه مدارک خواسته شده توسط پست الکترونیکی (Email )

3- بررسی تقاضا در اداره کل امور دانشجویان داخل و اعلام نتیجه حداکثر پس از دو ماه از تاریخ دریافت

3-1- در صورت عدم موافقت با موسسه های مورد تقاضای داوطلب، اداره کل امور دانشجویان داخل موسسه هایی را که با شرایط دانشجو انطباق بیشتری دارند ( حداکثر پنج موسسه) انتخاب و پس از تایید شورا به متقاضی اعلام می نماید.

2-3- متقاضی با انتخاب یکی از موسسات پیشنهادی، آمادگی خود را برای انتقال اعلام می نماید.

4- در صورت رعایت موارد فوق حکم انتقال توسط رئیس شورا برای متقاضی و موسسه مقصد صادر می شود.

تبصره 1 : ثبت نام متقاضی در اولین نیمسال تحصیلی پس از صدور حکم انتقال لازم الاجراست.

تبصره 2 : موسسه با توجه به مفاد تبصره ماده 8 آیین نامه انتقال پس از ثبت نام از متقاضی مراتب را به اداره کل امور دانشجویان داخل اطلاع خواهد داد.