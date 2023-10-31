به گزارش خبرنگار مهر، حسین انجم‌شعاع صبح سه شنبه در نشست خبری بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان یکی از روزهای پرافتخار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است و نیز اهمیت این روز به‌دلیل وقوع سه رویداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است.

انجم شعاع افزود: یکی از اقدامات استکبار در دنیا مصادره انقلاب است که به عنوان مثال در مصر لیبی، تونس دشمنان موفق شدند، اما در انقلاب اسلامی و ایران دولت آمریکا نتوانست انقلاب را از راه و مسیر خود منحرف کند، اگر سفارت آمریکا در ایران بود قطعاً به انقلاب و نظام اسلامی ضرباتی وارد می‌شد، و به همین دلیل است که امام خمینی (ه)، تسخیر لانه جاسوسی را به انقلاب دوم تعبیر کردند.

وی با تاکید بر اینکه ذات استکبار با هویت ایرانی، اسلامی و عاشورایی مردم ایران سازگاری ندارد، افزود: ملت ایران هیچ وقت زیر بار حرف زور نمی‌رود و این مسأله منشأ انقلاب اسلامی ایران است و به همین خاطر انقلاب ایران رخ داد و با پشتیانی مردم و خدا به پیروزی رسید.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان عنوان کرد: در طول ۴۵ سال ملت ما تحریم‌های زیادی را متحمل شده و سعی بر حفظ استقلال خود دارد و توانسته در این امر موفق عمل کند.

وی به وقایع اخیر منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: امام خمینی (ره) از آمریکا به عنوان شیطان بزرگ تعبیر کردند که در وقایع اخیر خوی استکباری آمریکا به وضوح قابل مشاهده است چراکه در این مدت پشتیانی همه‌جانبه از نظر تأمین تجهیزات نظامی از اسرائیل را انجام می‌دهد. اما هیمنه آمریکا و اسرائیل در عملیات طوفان‌الأقصی از بین رفته است و همچنین از طرف دیگر شاهد حمایت گسترده مردم جهان از ملت مظلوم فلسطین هستیم و در عملیات الاقصی پوشالی بودن ارتش اسرائیل را مشاهده کردیم.

انجم‌شعاع ادامه داد: شهید سلیمانی سال‌ها برای جبهه مقاومت تلاش کرد و مردم استان کرمان باید به شهید سلیمانی افتخار کنند.

وی با تاکید بر اهمیت ۱۳ آبان ماه امسال تصریح کرد: اسرائیل چهره واقعی خود را با کودک‌کشی در غزه و فلسطین نشان داده است.

انجم‌شعاع خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده امسال در تمام شهرها و روستاها راهپیمایی ۱۳ آبان را با شعار «نظم نو جهانی با نسل آرمانی» خواهیم داشت.