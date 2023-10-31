برگزاری محفل مشاعره «ترنم باران» در کتابخانه های گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی ظهر سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: اولین مشاعره کتابخانه های عمومی استان گیلان تحت عنوان «ترنم باران» در آستانه فرارسیدن سی و یکمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار برگزار می‌شود.

وی افزود: استقبال شعرا، چهره‌های فرهنگی و علاقمندان به شعر و ادب در محافل ادبی کتابخانه های عمومی برگزاری اولین مشاعره در این مجموعه به منظور ایجاد رقابت بین دوستداران شعر و ادب فارسی حائز اهمیت است.

تقوی ضمن دعوت از همه علاقمندان به شعر گفت: در فراخوان مشاعره ترنم باران کتابخانه های عمومی استان گیلان دوستداران شعر و ادب می‌توانند تا روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه سال جاری با ارسال مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس و محل سکونت خود از طریق پیامک به شماره همراه ۰۹۱۱۷۶۵۲۵۰۰ در این رویداد فرهنگی مشارکت کنند.

وی ادامه داد: علاقمندان در همه گروه‌های سنی امکان شرکت در این مشاعره را داشته و شرکت عموم در این رویداد آزاد می‌باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان در ادامه به زمان برگزاری مرحله مقدماتی این مشاعره نیز اشاره کرد و گفت: مرحله مقدماتی رویداد مشاعره اداره کل کتابخانه های عمومی استان روز پنجشنبه ۱۸ آبان در رشت برگزار و نفرات برتر این مرحله معرفی خواهند شد.

تقوی تصریح کرد: اولین دوره رویداد مشاعره کتابخانه های عمومی استان گیلان با همکاری مشترک اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان و اداره آموزش و پرورش آستانه برگزار می‌شود.