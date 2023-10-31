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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

۲ کشته و ۲ مصدوم حاصل بی‌احتیاطی در آزادراه کرج - قزوین

۲ کشته و ۲ مصدوم حاصل بی‌احتیاطی در آزادراه کرج - قزوین

ساوجبلاغ- فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از واژگونی یک دستگاه خودرو در آزادراه کرج - قزوین خبر داد و گفت: در این حادثه راننده و یکی از سرنشینان خودرو فوت و دو سرنشین آن مجروح شده‌اند.

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو در لاین جنوبی آزادراه کرج - قزوین محدوده متروی هشتگرد، بلافاصله عوامل انتظامی ساوجبلاغ جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودرو کوئیک با ۴ سرنشین به دلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه از جاده خارج و دچار واژگونی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ اضافه کرد: متأسفانه در این حادثه ناگوار راننده و یکی از سرنشینان خودرو فوت و دو سرنشین دیگر خودرو مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: علت تامه وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

سرهنگ سلیمانی در پایان ضمن توصیه به رانندگان جهت رعایت قوانین راهنمایی رانندگی خاطرنشان کرد: خستگی در هنگام رانندگی، رعایت نکردن سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو از عمده دلایل وقوع تصادفات رانندگی در محورهای مواصلاتی است.

کد مطلب 5926659

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