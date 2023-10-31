سارق اماکن خصوصی منطقه ساسانی دستگیر شد  

سرهنگ حکمت الله شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت متوالی اماکن خصوصی در منطقه ساسانی شهر کرج، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پایگاه یکم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی از مناطق وقوع سرقت و با بکارگیری اقدامات اطلاعاتی، رد پای یکی از سارقان سابقه‌دار منطقه در یکی از سرقت‌ها مشاهده و با تحت نظر قرار دادن تحرکات او مشخص شد این شخص با همدستی یکی دیگر از دوستانش سرقت‌های اماکن خصوصی منطقه را مرتکب شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به تکمیل تحقیقات مقدماتی، گفت: در ادامه با هماهنگی مقام قضائی متهم به همراه همدستش در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی در مناطق مرکزی شهر کرج اعتراف کردند.

سرهنگ شجاعی با اشاره به دستگیر یک مالخر اموال مسروقه در خصوص این پرونده، خاطرنشان کرد: متهمان به همراه مالباختگان شناسایی شده جهت انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان به شهروندان توصیه کرد: با تجهیز اماکن خصوصی خود به دوربین مداربسته و قفل‌های ضد سرقت، از رسیدن سارقان به اهدافشان پیشگیری کنند.