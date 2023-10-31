 خروجی جهرم به سمت شیراز تا اطلاع ثانوی مسدود شد

مجتبی سرورزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مسیر خروجی جهرم به سمت شیراز به دلیل خاک برداری و اجرای پل پروژه زیرگذر (مقابل دانشگاه آزاد اسلامی) از صبح امروز سه شنبه ۹ آبان ماه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

وی افزود: شهروندان و افرادی که قصد عبور از مسیر را دارند بایستی از مسیر جایگزین تردد کنند که تابلو و هشدارهای لازم برای عبور از مسیر جایگزین در محل اعلام شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان جهرم بیان کرد: پروژه احداث زیرگذر و میدان در ورودی شهر جهرم با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است و عملیات خاک برداری ورودی به شهر انجام و عملیات خاک برداری مسیر خروجی از امروز آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: این پروژه اکنون بیش از ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می‌شود تا دهه فجر سال جاری این پروژه افتتاح و به بهره برداری برسد.