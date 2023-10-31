سرقت با پوشش مأمور انتظامی در چهارباغ

سرهنگ کامران چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال ارجاع پرونده‌ای به کلانتری ۱۱ مرکزی چهارباغ مبنی بر سرقت تلفن همراه و وجه نقد با پوشش مأمور و ضابط قضائی، رسیدگی به پرونده در دستور کار عوامل انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پلیس مشخص کرد که سارقان در یک گروه دو نفره با استفاده از یک دستگاه خودرو پژو سوژه‌های خود را از بین افراد بی‌سواد انتخاب و با معرفی خود به عنوان مأمور و ضابط قضائی، اقدام به دریافت تلفن همراه و وجوه نقد آنها کرده و متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در مناطق وقوع سرقت، هویت یکی از سارقان شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی این شخص دستگیر می‌شود.

این مقام انتظامی گفت: در تحقیقات تکمیلی متهم به ارتکاب ۲ فقره سرقت تحت عنوان مأمور و ضابط قضائی با همدستی یک نفر دیگر اعتراف کرد.

سرهنگ چراغی در پایان با اشاره به دستگیری همدست متهم و معرفی سارقان به مرجع قضائی، خاطرنشان کرد: شهروندان در هنگام مواجهه با افراد مشکوکی که خود را مأمور و ضابط قضائی معرفی می‌کنند، ضمن تماس با شماره تلفن ۱۱۰، از آنها کارت شناسایی معتبر و حکم قضائی طلب کنند.