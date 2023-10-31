  1. استانها
  2. لرستان
۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

پیش‌بینی آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در لرستان

پیش‌بینی آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از وقوع آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن برخی مسیل‌ها در این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز سه‌شنبه تا روز پنجشنبه باتوجه‌به فعالیت یک سامانه بارشی بر روی جو منطقه علاوه بر ابرناکی و گاهی وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید لحظه‌ای برای همه نقاط استان با شدت و ضعف رگبار باران و گاهی رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین در این بازه زمانی احتمال وقوع صاعقه و تگرگ وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: بارش‌ها طی روز پنجشنبه از نمود بیشتری برخوردار خواهند بود.

مرادپور، تصریح کرد: این شرایط ناپایدار می‌تواند مخاطراتی همچون اختلال در تردد جاده‌ای، ایجاد رواناب، آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن برخی مسیل‌ها و خشکه رودها را به همراه داشته باشد.

وی افزود: طی روز جمعه نیز به علت تراکم ابرها برای نقاطی از استان بارش‌هایی به‌صورت خفیف و پراکنده را انتظار داریم، از لحاظ نوسانات دمایی، طی سه روز آینده دماهای روزانه روند کاهشی را نشان می‌دهند.

کد مطلب 5926672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • داوود IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ممنون از اطلاع رسانی شما که همیشه بدردمان خورده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها