بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی، از امروز سهشنبه تا روز پنجشنبه باتوجهبه فعالیت یک سامانه بارشی بر روی جو منطقه علاوه بر ابرناکی و گاهی وزش باد قابلملاحظه تا نسبتاً شدید لحظهای برای همه نقاط استان با شدت و ضعف رگبار باران و گاهی رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی گفت: همچنین در این بازه زمانی احتمال وقوع صاعقه و تگرگ وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: بارشها طی روز پنجشنبه از نمود بیشتری برخوردار خواهند بود.
مرادپور، تصریح کرد: این شرایط ناپایدار میتواند مخاطراتی همچون اختلال در تردد جادهای، ایجاد رواناب، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن برخی مسیلها و خشکه رودها را به همراه داشته باشد.
وی افزود: طی روز جمعه نیز به علت تراکم ابرها برای نقاطی از استان بارشهایی بهصورت خفیف و پراکنده را انتظار داریم، از لحاظ نوسانات دمایی، طی سه روز آینده دماهای روزانه روند کاهشی را نشان میدهند.
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