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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۷

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان:

افتتاح ۱۲۰ فضای آموزشی از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور در لرستان

افتتاح ۱۲۰ فضای آموزشی از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل نوسازی مدارس لرستان گفت: ۱۲۰ فضای آموزشی از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور در این استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس بهاروند امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با تخصیص اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان از شهریورماه سال گذشته تاکنون ۱۲۰ طرح آموزشی بهره‌برداری‌شده است که از این مجموع ۲۹ طرح سال گذشته و ۹۱ طرح نیز امسال تکمیل و بهره‌برداری شد.

وی عنوان کرد: بر اساس مصوبات سفر، ۴۶۴ کلاس درس با اعتبار هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال در استان باید احداث شود که تاکنون ۸۳۰ میلیارد ریال از این اعتبارات تخصیص‌یافته است و در این راستا ۳۲۷ کلاس درس نیز در استان تکمیل و بهره‌برداری‌شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، ادامه داد: مابقی طرح‌های سفر رئیس‌جمهور نیز پیشرفت ۷۰ درصدی دارند که به‌محض تأمین اعتبارات موردنیاز تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 5926674

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