به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری با ترفند صدور چک بلامحل در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با رصدهای اطلاعاتی کلاهبردار موردنظر را در این شهرستان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: متهم در تحقیقات پلیس به ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری با ترفند صدور چک بلامحل اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سردار الهی، عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد مشکوک، مراتب را دراسرع‌وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.