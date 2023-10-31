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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در خرم‌آباد

دستگیری کلاهبردار میلیاردی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری یک کلاهبردار و کشف ۳۰ میلیارد ریال چک بلامحل در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری با ترفند صدور چک بلامحل در شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با رصدهای اطلاعاتی کلاهبردار موردنظر را در این شهرستان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، گفت: متهم در تحقیقات پلیس به ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری با ترفند صدور چک بلامحل اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سردار الهی، عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه توسط افراد مشکوک، مراتب را دراسرع‌وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5926679

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