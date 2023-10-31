عملکرد دانشگاه منطبق بر برنامه استراتژیک در حال پیشروی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجذوبی در نشست مشترک هیئت رئیسه دانشگاه با معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بخشی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان طی ۲ سال گذشته اظهار کرد: تدوین و تحریر برنامه استراتژیک از آبان‌ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و جلسات متعددی برای ارزیابی و بعد تدوین برنامه راهبردی دانشگاه برگزار شد و تاکنون دقیقاً بر اساس برنامه و در برخی مسائل با رویکردی انعطاف‌پذیر پیشروی کردیم.

ظوی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در حوزه آموزشی از وجود یازده دانشکده برخوردار است و در اعتباربخشی اخیر از بهترین دانشگاه‌ها شناخته شده است عنوان کرد: همچنین در حوزه تحقیقات و فناوری اقدامات شایان توجهی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به اخذ مجوز پارک علم و فناوری و راه‌اندازی آن و نمایه شدن سه مجله علمی دانشگاه اشاره کرد که مجموع این اقدامات ما را در رنک‌های جهانی و بین‌المللی قرار داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: طی هفته‌های اخیر بزرگترین بلوک خوابگاهی دولت سیزدهم را در حوزه دانشجویی افتتاح کردیم، همچنین خوابگاه متأهلین دانشگاه را به بهره‌برداری رساندیم که مجموعاً ظرفیت ۸۰۰ خوابگاه از ۲۸۰۰ خوابگاهی که در دولت سیزدهم به افتتاح رسیده را پوشش داده‌ایم.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه درمان نیز اقدامات متعددی از جمله افتتاح بیمارستان جدید فاطمیه، کلینیک‌های تخصصی ناباروری، توسعه اورژانس و … صورت گرفته تبیین کرد: یکی از اقدامات شاخص حوزه درمان افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی کودکان است که طی چند روز آینده صورت می‌گیرد.

مجذوبی با بیان اینکه بهداشت مهمترین حوزه بخش سلامت است که اگر مورد توجه باشد، هزینه‌های بخش درمان نیز کاهش خواهد یافت خاطرنشان کرد: درمان و خدمات بهداشتی دو حوزه‌ای هستند که در معاونت بهداشتی دنبال می‌شود و هریک به سهم خود مسائل و دغدغه‌های خاصی در این معاونت دارند.

وی همچنین به راه‌اندازی کارگروه امنیت و سلامت در سطح استان همدان اشاره و اظهار کرد: کارگروه ساغ (سلامت و امنیت غذایی) به عنوان همان ساغ و نه مسائل فرهنگی و اجتماعی و … بهره‌برداری می‌شود و دقیقاً مسائل حوزه سلامت از جمله کیفیت نان، آب و محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه در حوزه سلامت خانواده، کبودراهنگ را پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده قرار دادیم تبیین کرد: اگر نگاه سلامت خانواده پررنگ باشد و با جزئیات بیشتری به موضوع پزشک خانواده بنگریم اجرای این طرح با توفیقات بیشتری همراه خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه گسترش شبکه‌های بهداشت و درمان باید مورد توجه باشد و تهدیدات حوزه آموزش نیز در این رابطه دیده شود تشریح کرد: کمبود پزشک، یکی از دغدغه‌های جدی ماست که بخشی از آن باید در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

مجذوبی اضافه کرد: در حوزه جوانی جمعیت اقدامات بسیاری صورت گرفته اما دستورالعمل نوشته شده مبتنی بر محور اصلی این چالش نیست زیرا در حقیقت، مسأله اصلی این چالش، سبک زندگی است که راهکارها و قوانین باید در این محور بررسی و تسهیل گردد.

وی همچنین به کمبود بهورز در استان طی سالیان گذشته اشاره و بیان کرد: جهت رفع مشکل کمبود بهورزی ورود کردیم اما یک تا سه سال طول می‌کشد تا نتایج عملکرد امروز دانشگاه در این حوزه اثرگذار و دیده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: متأسفانه در حوزه سلامت در شاخص نیروی انسانی عقب هستیم، همچنین در شاخص‌های هیأت علمی، پرستاری و … عقب هستیم و بیش از ۴۰ میلیارد تومان در ماه از درآمدهای اختصاصی دانشگاه برای جذب و نگهداری نیروهای شرکتی می‌کنیم تا کمبود نیرو باعث ایجاد اختلال در خدمت رسانی نشود با این حال به لطف خدا و همت معاونت توسعه دانشگاه در رصد تمام دانشگاه‌های کشور در پرداخت‌های پرسنلی، کارانه و… در زمره منظم‌ترین دانشگاه‌های کشور قرار داریم.