البرز میزبان و پایلوت برگزاری رویداد ملی خانواده در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه که برای نخستین بار در کشور در استان البرز برگزار می‌شود، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد ملی در البرز، به تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای استان در ابعاد مختلف بویژه اجتماعی و فرهنگی پرداخت و میزبانی البرز از چنین برنامه‌ای را یک ظرفیت دانست.

وی افزود: البرز به دلیل تنوع اقوام مختلف کشور طبق بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ایران کوچک لقب گرفته که البته در کنار فرصت‌های بیشماری که در دل این ظرفیت نهفته به احیای هویت بومی نیز نیاز جدی وجود دارد.

عبداللهی گفت: با توجه به رویکرد کلان رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه، کمیته‌های ۹ گانه ذیل آن نیز اهداف و برنامه‌های بسیار خوبی دارند که قابلیت و نیاز اجرای آنها در البرز محسوس است.

وی افزود: برنامه ریزی فرهنگی برای این استان به عنوان کم مساحت ترین استان کشور به نسبت جمعیت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری و رشد سالانه ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار نفر مهاجر، یک ضرورت غیرقابل انکار است و در این راستا هیچ اقدام و برنامه‌ای کافی نیست بلکه باید تداوم و استمرار داشته باشد.

استاندار البرز با تاکید بر اهمیت جایگاه خانواده، گفت: باید نقش الگویی ایران اسلامی به عنوان یک کشور مسلمان و شیعه در جهان بویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، پررنگ‌تر شود.

وی افزود: امید است با برنامه‌ریزی های صورت گرفته در قالب این رویداد ملی و اهداف تعیین شده و همچنین همراهی مجموعه مدیران استان، بتوانیم به نتایج اثربخشی در استان البرز به عنوان پایلوت اجرای رویداد برای کشور، باشیم.

عبداللهی در پایان حمایت جدی خود را از برگزاری رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه اعلام کرد و از مدیران استان خواست تا بسترهای لازم برای تحقق اهداف را فراهم کنند.