رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه در ۹ کارگروه طراحی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد برمایی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه که برای نخستین بار در کشور در استان البرز برگزار شد، با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) با این عنوان که بهترین خانواده ات باش من بهترین خانواده ام هستم، اظهار کرد: وقتی از یک خانواده حرف می زنیم باید بدانیم خانواده یک جامعه کوچک است که به صورت مفهومی در این جا خانواده تعریف می‌شود در خانواده یکی از مهم‌ترین مباحث فردیت است، یعنی خانواده از مجموعه‌ای از افراد تشکیل شده که شامل یک آقا یک خانم یک پسر یا یک دختر که می‌تواند کودک یا نوجوان باشند.

وی ادامه داد: مسأله‌ای که باعث دغدغه خاطر ما شده است که خانواده‌ها در حال حرکت به سمت فردگرایی هستند بنابراین این سوق و انتقالی که در حال انجام است رفتارهای یک سویه است که ما را دچار اختلال می‌کند.

دبیر علمی و تخصصی رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه ‌گفت: اکنون رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه با بررسی دقیق فرصت‌ها و آسیب‌ها در قالب ۹ کارگروه طراحی شده و راهبرد اساسی بدنبال حمایت از زیست بوم خانواده است.

وی افزود: استان البرز بعنوان ایران کوچک تنوعی از زیست بوم خانواده است و معدل ایران بزرگ را در دل دارد که با برگزاری این رویداد ما را به قاب پرافتخار جذاب خانواده ایرانی نزدیک می‌کند.

حجت‌الاسلام برمایی با بیان اینکه اطلاع رسانی درست از واقعیت‌ها و دستاوردها صورت نمی‌گیرد، گفت: در کارگروه‌های تخصصی این رویداد، تولید محتوای فاخری صورت گرفته که در سطوح مختلف رسانه‌ای و آموزشی در پلتفرمی خاص ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مخاطب این رویداد خانواده است و در سایر نهادها نیز قابل اجراست، افزود: با توجه به اهمیت امر، به دستور رئیس جمهور محترم قرار است نشان خانواده ایرانی طراحی شود.

دبیر علمی و تخصصی رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه گفت: در ۳ بخش شناسایی و بهره گیری از ظرفیت انسان رسانه‌های فضای مجازی، فعالان کسب و کارهای خانوادگی و خانواده‌های کارآفرین و تولید کنندگان علم در استان و روایت زندگی آنها و تبدیل به مستند و پلتفرم‌های رسانه‌ای، فعالیت تبلیغی خواهیم داشت.

وی افزود: این رویداد بار مالی برای استان ندارد بلکه از مدیران استان این انتظار وجود دارد که ظرفیت‌های مردمی را با استفاده از امکانات خود فعال کنند.

برمایی گفت: محتوای تولید شده در البرز در شبکه‌های ملی پخش می‌شود و شروع فعالیت کارگروه‌ها با توجه به اولویت‌های استان خواهد بود.

وی افزود: رویداد ملی «خانواده و فرهنگ عامه» در ۹ کارگروه مدیریت و تربیت خانواده، موفقیت و مهارت خانواده، سلامت، جمعیت و نشاط خانواده، بازی و اوقات فراغت خانواده، محیط زیست و نقش خانواده، سفره و تغزیه خانواده، رسانه خانواده، مد و لباس خانواده و فرهنگ و میراث ناملموس خانواده آغاز شد.