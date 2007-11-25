کادر مدیریتی وزارت علوم و دانشگاهها همه بسیجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی شب گذشته در همایش تقدیر از اعضای هیئت علمی بسیجی نمونه در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما با بیان این مطلب افزود : کادر مدیریتی در وزارت علوم و دانشگاهها از برادران بسیج اساتید هستند و از طرفی نیز کارنامه وزارت علوم در دو سال گذشته دارای جهشهای بسیاری است و همه اینها را از برکت بسیج اساتید می دانم.

بخش کثیری از برنامه خود در هنگام رای اعتماد را مدیون بسیج هستم

وزیر علوم ادامه داد: وقتی می خواستم برنامه خود را در زمان اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهم، بسیج اساتید بود که تدوین بخش مهمی از آن را بر عهده داشت لذا بخش عظیم موفقیتهای حاصل شده در این برنامه به لحاظ پشتوانه های فکری، عملیاتی و اجرایی بسیج اساتید است.

زاهدی خود را عضوی از بسیج اساتید دانست و تاکید کرد : یقین دارم با یک برنامه ریزی صحیح می توانیم زودتر از زمان ممکن به چشم انداز 20 ساله برسیم و این شدنی است و اتفاقا توسط بسیج اساتید نیز شدنی است و اینکه می گویم زودتر از برنامه می توانیم به چشم انداز برسیم یک واقعیت است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد : اکنون نباید به دنبال این باشیم که طی 18 سال یا 20 سال چشم انداز را محقق کنیم بلکه باید به دنبال نقطه نظر مقام معظم رهبری مبنی بر پیدا کردن مرجعیت علمی جهانی باشیم و بسیج اساتید باید در این راستا روحیه جهادی اش را بکار بگیرد و برای آن روز برنامه ریزی کند.

رشد 40 درصدی مستندات علمی ایران در دو سال گذشته

وی رشد 40 درصدی مستندات علمی ایران در دو سال گذشته و قرارگیری دانشگاههای صنعتی شریف و تهران در میان 550 دانشگاه برتر جهان را از موفقیتهای حاصل شده در دولت نهم دانست و خاطرنشان کرد : ما اکنون ظرفیت خالی و صندلی خالی در دانشگاههای غیر انتفاعی و آزاد اسلامی داریم اما داوطلب نداریم.

محمد مهدی زاهدی ابراز امیدواری کرد : بسیج اساتید باید از طریق بسیج جهادی و علمی و ایجاد معنویت در کنار توسعه علم، زمینه سازی برای ظهور حضرت (عج) فراهم کند که این نیاز دارد تا یک مقدار در بسیج اساتید و سازماندهی آن بازنگری شود. بسیج اساتید حتما جهانی بیاندیشند که حتما هم اینطور می اندیشند و برنامه ریزی شان برای این باشد که بتوانیم در چند سال آینده جلساتی با اساتید نمونه سایر کشورها که تفکر بسیجی دارند، داشته باشیم.