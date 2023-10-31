۱۰۰ محفل روایتگری در بابلسر هدفگذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی بعدازظهر سه شنبه در نشست با امام جمعه بابلسر با بیان اینکه حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به جوانان یک فضیلت است، اظهار داشت: فعالیت پیشکسوتان و مسئولان در حوزه دفاع مقدس مجاهدت در راه خداست و بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه شهرستان بابلسر افتخارات زیادی در سال‌های دفاع مقدس و مقاومت داشته است، افزود: امروز شهدا چراغ راهی برای نسل‌های آینده هستند و از تلاش‌های مجاهدانه فعالان این حوزه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

این مسئول گفت: امروز درخشش شهرستان بابلسر در بزرگداشت ایام نشأت گرفته از اتحاد بر محور و مدار ولایت و انقلاب شکل گرفته و پایدار خواهند ماند.

سرهنگ پاسدار سلامی ادامه داد: موزه شهدای دفاع مقدس بابلسر مایه برکت فرهنگی این شهرستان و عمل صالح است و خیر و برکتش برای این شهر و مردمانش باقی خواهد ماند.

به گفته مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران موفقیت و درخشش دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان بابلسر ریشه در تلاش و مجاهدت این مجموعه دارد و باید الگو برای دیگر شهرستان‌ها شود و باید در این حوزه جوانان میدان داری کنند.

وی حوزه فضای مجازی را بخش مهم و تأثیرگذار دانست و بیان کرد: در زمینه فعالیت‌های هنری بخش عمده کار دفاع مقدس باشد و ساخت فیلم کوتاه، مستند و داستانی باید هدفگذاری شود و در حوزه ادبیات دفاع مقدس سالی چند کتاب فاخر از این شهرستان منتشر شود.

این مسئول روایتگری دفاع مقدس را مهم برشمرد و اذعان داشت: باید در این زمینه برای اجرای سالانه ۱۰۰ محفل روایتگری با محوریت مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها در شهرستان هدفگذاری شود.

سرهنگ پاسدار سلامی تصریح کرد: امروز فعالین در دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بابلسر ادامه مجاهدت پیشکسوتان جهاد و مقاومت است و باید قدر این فرصت‌ها را بدانیم.