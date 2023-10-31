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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران:

۱۰۰ محفل روایتگری در بابلسر هدفگذاری شده است

۱۰۰ محفل روایتگری در بابلسر هدفگذاری شده است

بابلسر - مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران از اجرای سالانه ۱۰۰ محفل روایتگری در بابلسر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی بعدازظهر سه شنبه در نشست با امام جمعه بابلسر با بیان اینکه حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال آن به جوانان یک فضیلت است، اظهار داشت: فعالیت پیشکسوتان و مسئولان در حوزه دفاع مقدس مجاهدت در راه خداست و بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه شهرستان بابلسر افتخارات زیادی در سال‌های دفاع مقدس و مقاومت داشته است، افزود: امروز شهدا چراغ راهی برای نسل‌های آینده هستند و از تلاش‌های مجاهدانه فعالان این حوزه تقدیر و تشکر می‌کنیم.

این مسئول گفت: امروز درخشش شهرستان بابلسر در بزرگداشت ایام نشأت گرفته از اتحاد بر محور و مدار ولایت و انقلاب شکل گرفته و پایدار خواهند ماند.

سرهنگ پاسدار سلامی ادامه داد: موزه شهدای دفاع مقدس بابلسر مایه برکت فرهنگی این شهرستان و عمل صالح است و خیر و برکتش برای این شهر و مردمانش باقی خواهد ماند.

به گفته مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران موفقیت و درخشش دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس شهرستان بابلسر ریشه در تلاش و مجاهدت این مجموعه دارد و باید الگو برای دیگر شهرستان‌ها شود و باید در این حوزه جوانان میدان داری کنند.

وی حوزه فضای مجازی را بخش مهم و تأثیرگذار دانست و بیان کرد: در زمینه فعالیت‌های هنری بخش عمده کار دفاع مقدس باشد و ساخت فیلم کوتاه، مستند و داستانی باید هدفگذاری شود و در حوزه ادبیات دفاع مقدس سالی چند کتاب فاخر از این شهرستان منتشر شود.

این مسئول روایتگری دفاع مقدس را مهم برشمرد و اذعان داشت: باید در این زمینه برای اجرای سالانه ۱۰۰ محفل روایتگری با محوریت مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها در شهرستان هدفگذاری شود.

سرهنگ پاسدار سلامی تصریح کرد: امروز فعالین در دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بابلسر ادامه مجاهدت پیشکسوتان جهاد و مقاومت است و باید قدر این فرصت‌ها را بدانیم.

کد مطلب 5926706

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