برپایی میز ارتباطات مردمی سازمان اداری و استخدامی کشور در کردستان

اکبر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با دور دوم سفر رئیس‌جمهور و هیأت دولت به استان کردستان و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان اداری و استخدامی کشور به درخواست‌های مردمی در این حوزه رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان افزود: محمد ابویی مهریزی مدیرکل مجلس و استان‌ها، قاسم علی اکبری مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران و محمدرضا آقا ظهیری مشاور معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان نمایندگان تام‌الاختیار وزیر به‌مدت سه روز در محل این سازمان واقع در سنندج، بلوار پاسداران، تقاطع بلوار شهدای نیروی انتظامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان مستقر و پاسخگوی درخواست‌های مردم خواهد بود.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند در روزهای ١٠، ١١ و ١٢ آبان‌ماه از ساعت ٨ صبح الی ١٨ برای ارائه و ثبت درخواست‌ها، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود در حوزه‌های مختلف سازمان اداری و استخدامی به محل مذکور مراجعه و یا با شماره تلفن ۵-۰۸۷۳۳۶۶۶۱۸۰ تماس حاصل نمایند.