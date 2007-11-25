توسعه زیست فناوری ایران با انگیزه شخصی دانشمندان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی ملبوبی صبح امروز در پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی، اولین همایش بین المللی ژنومیکس و بیوتکنولوژی پزشکی و چهارمین همایش ژنتیک معلولیتها در سالن اجلاس سران گفت: 950 مقاله علمی به پنجمین همایش بیوتکنولوژی ارائه شد که از این تعداد 15 مقاله کلیدی، 218 مقاله به طور همزمان و 511 پوستر ارائه می شود. رشد مقالات این همایش نسبت به سالهای گذشته سه برابر شده است.

وی با بیان اینکه در بخش پژوهش و تجاری سازی زیست فناوری رشد خوبی را در سالهای اخیر داشتیم، گفت: بیشترین رشد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط می شود. تولید 12 داروی نوترکیب در وزارت بهداشت حاصل حمایت مسئولین این وزارتخانه بوده است.

دبیر علمی پنجمین همایش بیوتکنولوژی گفت: در بخش کشاورزی نیز در زمینه کشت بافت رونق داشتیم و در حال حاضر دهها کشت بافت و کیتهای تشخیصی برای مصارف گیاهی، دامی و ... در بازار مصرف وجود دارند. این رشد حاکی از آن است که گرچه حمایت دولتی از این مقوله کم بوده و توسعه در زیست فناوری با کمک انگیزه و علایق شخصی دانشمندان صورت گرفته است اما به هر حال بیوتکنولوژی در ایران راه خود را باز کرده است.

وی اظهار داشت: ما افتخارات بسیاری را در زمینه بیوتکنولوژی به دست آورده ایم اما زمانی که هزاران پروژه ژنوم در حال انجام است، آیا می توان به فعالیتهای موجود بسنده کرد؟

ملبوبی ادامه داد: هم اکنون در آستانه تحولات دیگری در علم بیوتکنولوژی هستیم و به سمتی که اجزای سلول را شناسایی کنیم و مشابه سازی رایانه ای را انجام دهیم در حرکتیم با توجه به این وضعیت و همچنین با توجه به اینکه شورای عالی زیست فناوری از گردونه حذف شده است این سئوال پیش می آید که آیا تشکیلات موجود برای پیشرفت و توسعه علمی بیوتکنولوژی در کشور کفایت می کند؟

رئیس انجمن علمی بیوتکنولوژی با اشاره به برنامه های همایش بیوتکنولوژی گفت: درحاشیه همایش فن بازار بیوتکنولوژی برپا است و صاحبان صنایع و دانشمندان می توانند از این طریق برای تجاری سازی محصولات با یکدیگر مذاکره کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره فیلم و انیمیشن و نرم افزارها نیز در این همایش برگزار شده است، گفت: دوره های مجازی بیوتکنولوژی در این همایش آغاز به کار می کنند.