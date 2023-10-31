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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

با حضور رئیس سازمان سینمایی کشور؛

آیین بهره‌برداری از پردیس سینمایی زرقان برگزار شد

آیین بهره‌برداری از پردیس سینمایی زرقان برگزار شد

زرقان - رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: پردیس سینمایی زرقان برای استفاده مردم فرهنگ‌دوست زرقان با حضور هنرمندان شیرازی به بهره‌داری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی ظهر سه شنبه در مراسم بهره‌برداری از پردیس‌سینمایی شهر زرقان اظهار داشت: پیوست فرهنگی برای پروژه‌ها و توسعه فضاها و محیط‌های فرهنگی به ویژه در محیط‌هایی چون پردیس سینمایی از جمله رویکردهای سازمان سینمایی است.

رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان اینکه به دنبال ساخت صدها سالن سینمایی در سراسر کشور هستیم گفت: تجهیز سینما در دفاتر سینمای جوان، توزیع عادلانه امکانات و تلاش در جهت تحقق شعار «سینما برای شهرهای جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر» از جمله برنامه‌ها و اهداف سازمان سینمایی است.

رئیس شورای شهر زرقان نیز اظهار داشت: پردیس سینمایی زرقان به عنوان مرکز ثقل فعالیت‌های فرهنگی و هنری و به ویژه هنرهای نمایشی فرصتی مناسب برای توسعه زیر ساخت‌های فرهنگی است.

آیین بهره‌برداری از پردیس سینمایی زرقان برگزار شد

قاسم جمالی بیان داشت: احداث سینما در زرقان، فرصتی برای شهرستان‌های بیضا، خرامه، مرودشت به ویژه شمال فارس است که بتوانند از فضای فرهنگی این مجموعه استفاده کنند.

کد مطلب 5926717

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