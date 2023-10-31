نشر ارزش ها بهترین راه جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد اسماعیل قلی پور بعدازظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با گرامیداشت یاد شهدا بویژه شهدای غزه اظهار داشت: خون شهدا هدر نخواهد رفت و وعده الهی نزدیک است و شاهد اضمحلال و نابودی چهره خبیث ظالم خواهیم بود.

وی با بیان اینکه شهرستان بابلسر شهر شهادت است، افزود: بیش از ۵۵۰ شهید از این شهرستان در دفاع مقدس و ۵ شهید مدافع حرم تقدیم شدند و در مسیر فقاهت هم آیت الله شهید سلیمانی را برای نظام، انقلاب و حفظ ارزش‌های دین تقدیم کردیم.

حجت الاسلام قلی پور با اشاره به نقش مردم و رزمندگان این شهرستان در دفاع مقدس، گفت: با وجود سرداران و فرماندهان این شهر را شهر مقاومت می‌دانیم و بواسطه حضور امامزاده ابراهیم (ع) این شهر به شهر زیارت معروف است.

این مسئول بیان کرد: وجود دانشگاه مازندران با بیش از ۱۳ هزار دانشجو، بیش از ۴۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه و بیش از هزار و ۲۰۰ دانشجوی خارجی و مجموعه جامعه المصطفی این شهر را به شهر علم تبدیل کرده است.

امام جمعه بابلسر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، تصریح کرد: مخاطب اصلی این جمله، مجموعه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است و باید نام و یاد و سیره و اخلاق شهدا را زنده نگه بداریم.

وی با بیان اینکه شهدا بهترین الگو برای جوانان هستند، اضافه کرد: امروز دشمن به دنبال تحریف است و در این زمینه بسیار هم فعال است و باید برای حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قدم برداریم تا فرهنگ شهادت و جهاد در جامعه نهادینه شود.

حجت الاسلام قلی پور بیان کرد: مهمترین پیام شهدا انجام تکلیف است؛ شهدا به درستی به تکلیف عمل کردند و ما باید تکلیف را بدانیم و تکلیف را باید از ولایت و امام جامعه دریافت کنیم چشم و گوش‌مان به ولی فقیه باشد تا راه را گم نکنیم.

امام جمعه بابلسر با اشاره به اینکه امروز حمایت از اسرائیل جهالت و نادانی و بی‌بصیرتی است، گفت: در این برهه از زمان وظیفه جهاد تبیین بر دوش ماست و بهترین، زیباترین و جذاب ترین راه جهاد تبیین حفظ و نشر آثار دفاع مقدس است و اگر روحیه شهادت طلبی در جامعه زنده باشد پیروز خواهیم بود.